«Если бы я раньше знал, как это хорошо, я бы не боялся смерти» – умирающий пациент медсестре

Медсестра Джули Макфадден много лет проработала в хосписе и отделении интенсивной терапии и видела сотни умирающих людей, а также сталкивалась со множеством странных и необъяснимых вещей.

Она написала об этих случаях книгу и ранее мы уже публиковали несколько историй из нее. Вот еще одна. Она оставила у Джуди особенное впечатление.

Этот молодой пациент умирал в одиночестве, у него не было ни семьи, ни друзей, и он был очень беспокойным. Он также страдал от накопительства вещей и другими психическими проблемами.

За время его пребывания в хосписе он сильно сблизился с Джули и открыто говорил ей о тех вещах, что его пугали и тревожили. А потом ему стало совсем плохо, его время на земле подходило к концу.

Джули приставила к нему сиделку, которая должна была круглосуточно присматривать за этим человеком и тут же сообщить ей, когда он скончается.

Когда Джули вышла после этого из здания хосписа, она взглянула на окна палаты этого пациента и ей стало грустно. Она мысленно попрощалась с этим человеком и подошла к своей машине. Но не успела она сесть за руль, как произошло нечто сверхъестественное. Она услышала в своей голове голос этого пациента.

"И внезапно в своей голове я услышала его голос, ясный как день, и я что-то почувствовала. Он заставил меня ощутить это чувство свободы, абсолютного облегчения и возбуждения… Это было похоже на волнение и радость. Он произносил мое имя, приговаривая: "О боже, Джули, о боже, Джули, если бы я только знал раньше" – и он продолжал это повторять. И то чувство, которое он вызвал у меня, заставляет меня хотеть плакать каждый раз, когда я рассказываю об этом, потому что оно было очень сильным".

"Если бы я только раньше знал, насколько это хорошо, я бы никогда не боялся", – сказал ей голос пациента.

По словам Джули, раньше она регулярно разговаривала с ним о смерти и он сильно переживал из-за этого и боялся того, что произойдет после.

И тут же все это сразу резко закончилось. А потом телефон Джули звякнул. Пришло сообщение от сиделки, которая сообщила, что этот молодой мужчина только что умер.

Джули говорит, что она тотчас подумала, что знала об этом заранее, потому что "он только что показал ей это". И она признается, что много лет никому не рассказывала об этом случае, кроме своей лучшей подруги Дженни. Потому что та уж точно знала, что Джули не сумасшедшая.

И после этого опыта Джули тоже сама перестала бояться смерти.