Олаф Шольц рекламирует свою политику по Украине как причину переизбрать его

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На пресс-конференции перед летними каникулами Олаф Шольц подтвердил, что планирует в 2025 переизбраться канцлером. Он уверен, что одна из причин переизбрать его — это его украинская политика. Он помогает Украине, но не допускает расширения конфликта. У немецкой Die Zeit есть, однако, сомнения на этот счёт. В партии канцлера растут разногласия по Украине и перевооружению, например, глава фракции СДПГ в бундестаге против размещения американских ракет в Германии.



AP

«У любого, кто сейчас следит за сумасшедшими событиями в США, может возникнуть следующая мысль: возможна ли такая эффектная смена кандидатов и в Германии?», — пишет немецкая Die Zeit. Но на большой летней пресс-конференции Олаф Шольц, однако, радикально зарубил любую игру немецкого воображения с этой мыслью.

«Я буду баллотироваться на пост канцлера, чтобы снова стать канцлером», — заявил Олаф Шольц, ещё в начале своего выступления. На уточняющий вопрос журналиста не хочет ли Шольц взять пример с Байдена, «ныне непопулярный канцлер Олаф Шольц» ответил, что «СДПГ сплочённо стоит за его кандидатурой».

Шольц также считает, что «никто не должен голосовать за партии, которые думают о безоговорочной капитуляции Украины». Немецкий канцлер уверен, что именно СДПГ имеет самые правильные ответы по украинскому конфликту, и рассчитывает, что свою следующую предвыборную кампанию он проведёт под лозунгом «мир». Для этого он считает нужным «поддерживать Украину, воспрепятствовать расширению конфликта и держать открытыми каналы для возможных мирных переговоров».

Шольц указывает, что в отличие от своих оппонентов из ХДС/ХСС, он поддерживает Украину, но не допускает роста напряжённости, например, через поставки дальнобойного оружия Киеву. На большой пресс-конференции Шольц ещё раз подчеркнул, что Германия должна обладать потенциалом сдерживания России, поэтому он проводит перевооружение бундесвера. Он, однако, заверил журналистов, что «страна при нём не будет вооружаться атомным оружием».

Die Zeit отмечает, что в 2021 году успех СДПГ объяснял во многом тем, что она действительно выглядела более сплочённой, чем ХДС/ХСС, но к 2025 году она такой уже не будет. «Партия не говорит в унисон, особенно по важному вопросу политики Украины». Если министр обороны Борис Писториус хочет сделать страну готовой к войне, «что пугает многих граждан», то глава фракции СДПГ в бундестаге Рольф Мютцених «критикует запланированное размещение американского оружия сдерживания в Германии как ненужное и чрезвычайно опасное».

На пресс-конференции Шольц ещё раз подтвердил, что считает правильным размещение американских ракет Tomahawk в Германии. Но немецкая газета полагает, что внутрипартийные «взад-вперёд истощают авторитет, и это лучше всего знает сам канцлер».