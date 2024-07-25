Трамп – некомпетентность Байдена довела до украинского кризиса

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Администрация Байдена делала и говорила абсолютно всё, чтобы спровоцировать конфликт на Украине, а также показать Путину слабость США и развязать РФ руки. Такое мнение в интервью Fox News высказал кандидат в президенты США Дональд Трамп. Мысль Трампа поддержал его потенциальный вице-президент Джей Ди Вэнс, который отметил, что конфликт можно и нужно было предотвратить. Однако, по словам республиканцев, если демократы останутся у власти, то ни о каких переговорах по-прежнему не будет идти и речи.

ВЕДУЩИЙ: Что касается Украины — если вы станете президентом, вы сразу же прекратите финансирование, посреди войны?

ДОНАЛЬД ТРАМП, кандидат в президенты США: Вчера, как вы знаете, мне позвонил президент Зеленский, и мы хорошо поговорили. Я сказал, что нам надо заканчивать с этим конфликтом. Это военная машина. Перед вами военная машина. Это то, чем они занимаются. Они воюют. Они победили Гитлера. Они победили Наполеона. Они ведут войну. Весеннее наступление так и не материализовалось. Они, насколько я знаю, установили миллионы мин, и у них были тысячи танков… Я говорю о русских.

Так вот, я сказал, что нам надо заканчивать с этим конфликтом. Погибает много русских, но погибает и много украинцев. Ситуация крайне неприятная. И она никогда не должна была произойти. Байден никогда не должен был позволить этому случиться. Остановить это было легко. Шансы на то, чтобы это случилось, были нулевые — и за мои четыре года этого, собственно, и не произошло. Говорят, может, что, мол, произошло бы… но ведь не произошло. Президент Путин этого никогда бы не сделал. Никогда.

И здесь две причины. Первая — цены на нефть были низкие. Я их держал на низком уровне — на бензин, на нефть… И у него не было бы денег это осуществить. А как только эти ребята пришли к власти, так цена на нефть выросла почти до 100 долларов за баррель — а это в два раза больше, чем она должна быть. И у него вдруг появились огромные суммы денег, которых раньше у него не было, у РФ не было… И они устроили конфликт.

И на мой взгляд, всё, что Байден говорил, было противоположностью того, что ему следовало бы сказать. Я наблюдал за этим, я говорил: «Да он ведь говорит не те вещи — это полная противоположность того, что ему следовало бы говорить»…

На мой взгляд, одна из причин, почему Путин пошёл на это, заключается в том, что, когда он увидел вывод американских войск из Афганистана, если можно это так назвать… Я тоже собирался это сделать. Я бы вывел оттуда войска быстрее, и мы бы ушли с честью и силой. Когда такие сильные люди, сильные мужчины, как Путин и председатель Китая Си, увидели это, они сказали: «Настало наше время». Именно поэтому, как я считаю, Путин начал военную операцию на Украине. Он пошёл на это, когда увидел, как плохо у нас всё было в Афганистане. Он сказал: «Эти люди некомпетентны!»

ДЖЕЙ ДИ ВЭНС, кандидат в вице-президенты США: Точно.

ДОНАЛЬД ТРАМП: И у нас действительно бывают некомпетентные лидеры, но есть и замечательные, ведь я одержал победу над ИГИЛ* за считанные несколько недель, а до этого с ним боролись годами. У нас замечательные военные, и при этом не из числа «пробужденцев», вовсе нет!

ДЖЕЙ ДИ ВЭНС: Верно.

ДОНАЛЬД ТРАМП: У нас замечательные генералы, и совсем не те, каких показывают по телевизору, вроде Марка Милли и Джима Мэттиса. У нас есть замечательные генералы, не из числа «пробужденцев». И армия у нас тоже отменная. «Пробужденцами» они не станут, даже если… Мы победим. Мы обязаны победить.

ВЕДУЩИЙ: А войну на Украине мы сможем остановить за три недели?

ДЖЕЙ ДИ ВЭНС: Джесси, как только что заявил президент, лучший способ положить конец войне — её предотвратить.

И что интересно, я всегда заявляю, как в мире уважают президента Трампа, и всякие безумцы в СМИ говорят мне: «Нет, это неправда». Во время секретных брифингов в сенате США — гостайну разглашать не буду, — некоторые люди ужасно боялись того, что, если они переступят черту, президент Трамп отреагирует — и отреагирует жёстко. Именно так обеспечивается сдерживание.

Но война уже идёт, и тут нужно быть готовым задействовать дипломатию и делать то, что нужно. Мне кажется, президенту Трампу это удавалось лучше чем кому-либо. Так что требуются просто хорошие лидерские качества.

Многие американцы, которые, может, пока не определились с выбором, говорят сейчас: как так получилось, что все четыре года президентства Трампа в мире царили относительные мир и стабильность, а сейчас такое чувство, что на каждом континенте вспыхнул какой-то новый конфликт? Ответ таков: человек, который знал, что делает, сменился Джо Байденом. И будь то Байден или кто-то ещё, политический курс, сотрудники и дипломаты у демократов останутся прежними. Нам нужно полностью сменить курс и направление работы, и для этого необходимо избрание президента Трампа.

Дата выхода в эфир 24 июля 2024 года.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.