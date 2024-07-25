Мнение: Их нравы: город-сад, мухлёж с опросами и тайная смена пола

1. Калифорнийская фирма скупила большое количество земельных участков в одном из округов штата под предлогом строительства «города-сада», который соответствовал бы мечтам «зелёных». Скупка происходила в том числе и с насильственным давлением на местных фермеров — ну, вы знаете, как это бывает в Америке. Но город-сад в обозримые сроки построен не будет (ссылка):



В США приостановлена поддерживаемая Кремниевой долиной инициатива по строительству «зеленого города» для 400 тысяч человек в Калифорнии, сообщает Daily Mail.

Планировалось, что город-сад с собственной солнечной станцией и фруктовыми садами компании California Forever построят на фермерских землях недалеко от Сан-Франциско. Однако план не был одобрен правительством округа Солано. По словам председателя совета управляющих округа Митча Машберна, несмотря на потребность региона в доступном жилье и хорошо оплачиваемых рабочих местах, проект невозможно реализовать в установленные сроки. В итоге он был отложен в рассмотрении на два года.

Ранее калифорнийские фермеры, земли которых начали скупать для строительства утопического города, обвинили миллиардеров США в рейдерском захвате их сельскохозяйственных угодий. По их словам, компания Flannery Associates, которую финансируют титаны в области технологий, вынуждала некоторых фермеров расстаться с землями через суд, либо натравливая соседей друг на друга.

У Калифорнии сейчас проблемы, платёжеспособное население уезжает. Демократические власти штата любят повестку, но мало заботятся о безопасности на улицах и бесперебойной работе коммунальных служб. Сотни тысяч специалистов оставляют Калифорнию, чтобы переехать в какой-нибудь республиканский штат.

Юмор ситуации в том, что после переезда бывшие калифорнийцы… продолжают голосовать за демократов. Таким образом, у них есть шансы превратить новое место в ту же криминальную помойку, из которой они сбежали ради порядка.

2. Ещё о причинах, заставивших Илона Маска объявить открытую войну адептам «пробужденческой» повестки (ссылка 1, ссылка 2):



17 июля этого года Илон Маск заявил, что офисы его компаний SpaceX и X (бывший Twitter) переедут из Калифорнии, где приняли новый закон о трансгендерах. Так, согласно документу, подписанному губернатором штата Гэвином Ньюсомом, школам запрещается информировать родителей о решении их ребенка сменить пол.

Новое место базирования офисов компаний Маска – Техас.

В России менять пол без медицинских показаний, в том числе применять лекарственные препараты для этого, запрещено, а лица, сменившие пол, не смогут быть усыновителями.

Тем временем читатели предложили законодательно запретить использовать в СМИ и в блогах термин «смена пола», так как при нынешнем уровне развития биотехнологий это не смена пола, это кастрация. Ничуть не удивлюсь, если такой закон и вправду будет принят в России.

3. Виктор Мараховский рассказывает о типичном американском предвыборном жульничестве (ссылка):

Сегодня, ув. друзья, дятлы отечественных агентств некритично (им нечем критично думать) репостят опрос Reuters/Ipsos, согласно которому вице-президент США Харрис резко рванула вперёд и опережает бывшего и, возможно, будущего президента США Трампа со счётом 44% на 42%.

Но есть нюансик.

Мелким шрифтом (да кому оно интересно, никто ж не читает) Ipsos честно пишет:

“Количество опрошенных: 1241

Количество опрошенных республиканцев: 376

Количество опрошенных демократов: 426

Количество независимых: 341

Погрешность: 3%”

В переводе это означает, что опросили на 12% больше демократов, чем республиканцев.

А ручки-то вот они где.