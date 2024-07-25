Мнение: Их нравы: город-сад, мухлёж с опросами и тайная смена пола
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1. Калифорнийская фирма скупила большое количество земельных участков в одном из округов штата под предлогом строительства «города-сада», который соответствовал бы мечтам «зелёных». Скупка происходила в том числе и с насильственным давлением на местных фермеров — ну, вы знаете, как это бывает в Америке. Но город-сад в обозримые сроки построен не будет (ссылка):
В США приостановлена поддерживаемая Кремниевой долиной инициатива по строительству «зеленого города» для 400 тысяч человек в Калифорнии, сообщает Daily Mail.
Планировалось, что город-сад с собственной солнечной станцией и фруктовыми садами компании California Forever построят на фермерских землях недалеко от Сан-Франциско. Однако план не был одобрен правительством округа Солано. По словам председателя совета управляющих округа Митча Машберна, несмотря на потребность региона в доступном жилье и хорошо оплачиваемых рабочих местах, проект невозможно реализовать в установленные сроки. В итоге он был отложен в рассмотрении на два года.
Ранее калифорнийские фермеры, земли которых начали скупать для строительства утопического города, обвинили миллиардеров США в рейдерском захвате их сельскохозяйственных угодий. По их словам, компания Flannery Associates, которую финансируют титаны в области технологий, вынуждала некоторых фермеров расстаться с землями через суд, либо натравливая соседей друг на друга.
У Калифорнии сейчас проблемы, платёжеспособное население уезжает. Демократические власти штата любят повестку, но мало заботятся о безопасности на улицах и бесперебойной работе коммунальных служб. Сотни тысяч специалистов оставляют Калифорнию, чтобы переехать в какой-нибудь республиканский штат.
Юмор ситуации в том, что после переезда бывшие калифорнийцы… продолжают голосовать за демократов. Таким образом, у них есть шансы превратить новое место в ту же криминальную помойку, из которой они сбежали ради порядка.
2. Ещё о причинах, заставивших Илона Маска объявить открытую войну адептам «пробужденческой» повестки (ссылка 1, ссылка 2):
17 июля этого года Илон Маск заявил, что офисы его компаний SpaceX и X (бывший Twitter) переедут из Калифорнии, где приняли новый закон о трансгендерах. Так, согласно документу, подписанному губернатором штата Гэвином Ньюсомом, школам запрещается информировать родителей о решении их ребенка сменить пол.
Новое место базирования офисов компаний Маска – Техас.
В России менять пол без медицинских показаний, в том числе применять лекарственные препараты для этого, запрещено, а лица, сменившие пол, не смогут быть усыновителями.
Тем временем читатели предложили законодательно запретить использовать в СМИ и в блогах термин «смена пола», так как при нынешнем уровне развития биотехнологий это не смена пола, это кастрация. Ничуть не удивлюсь, если такой закон и вправду будет принят в России.
3. Виктор Мараховский рассказывает о типичном американском предвыборном жульничестве (ссылка):
Сегодня, ув. друзья, дятлы отечественных агентств некритично (им нечем критично думать) репостят опрос Reuters/Ipsos, согласно которому вице-президент США Харрис резко рванула вперёд и опережает бывшего и, возможно, будущего президента США Трампа со счётом 44% на 42%.
Но есть нюансик.
Мелким шрифтом (да кому оно интересно, никто ж не читает) Ipsos честно пишет:
“Количество опрошенных: 1241
Количество опрошенных республиканцев: 376
Количество опрошенных демократов: 426
Количество независимых: 341
Погрешность: 3%”
В переводе это означает, что опросили на 12% больше демократов, чем республиканцев.
А ручки-то вот они где.
Источник: Место для дискуссий
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