Рупор кремлевской пропаганды: Предотвращено покушение на олигарха Иванишвили
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
В Грузии раскручивается дело о подготовке покушения на олигарха Бидзину Иванишвили, который в числе прочего стоит за "Грузинской мечтой" и действующим правительством Грузии во главе с Кобахидзе.
1. Потенциальные организаторы покушения сидят на Украине и связаны с грузинской "оппозицией". Среди них как бывшие силовики времен Саакашвили, так и различные наемники воюющие на Украине.
2. По заявлению грузинских властей, они связаны с теми же силами, которые хотели убить Трампа и Фицо. Так что были правы те, кто говорил, что после Фицо и Трампа, может дойти очередь и до Грузии.
3. Очевидная цель попыток убить Иванишивили – попытаться скорректировать курс Грузии, который после принятия закона об иностранных НКО и подготовки закона о запрете пропаганда ЛГБТ, ведет к нарастанию конфликта Грузии с странами Запада.
4. Убийство Иванишвили должно дестабилизировать Грузию и позволить в конечном итоге скинуть "Грузинскую мечту", приведя к власти наиболее упоротых русофобов, чтобы использовать Грузию для прогрева ситуации на Северном Кавказе.
Грузию так просто США в покое конечно не оставят.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет