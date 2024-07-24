Раскрыта колоссальная зарплата принца Уильяма

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24.07.2024, 23:55, Новости дня
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Принц Уильям, старший сын короля Карла III и принцессы Дианы, за первый год своего правления герцогством Корнуолл заработал 30 миллионов долларов. Эта сумма позволила содержать всю королевскую семью, включая принца и принцессу Уэльских, а также их троих детей. Однако стоит отметить, что в прошлом году герцогство принесло Уильяму значительно меньше денег — всего 7,6 миллиона долларов. Это связано с процессом переоформления наследства, который потребовал некоторых временных и финансовых затрат.

Несмотря на то, что Уильям стал обладателем герцогства Корнуолл лишь в прошлом году, он уже успел проявить себя как эффективный управленец. Под его руководством герцогство успешно развивается, обеспечивая стабильный доход для всей королевской семьи. В состав герцогства входят различные предприятия, включая сельскохозяйственные угодья, недвижимость и другие активы.

Уильям активно участвует в управлении герцогством, уделяя особое внимание вопросам экологии и устойчивого развития. Он также активно поддерживает местные сообщества, инвестируя в различные социальные проекты и благотворительные инициативы.

Принц Уильям не только хорошо управляет деньгами, но и заботится о людях, поэтому его очень уважают в королевской семье.


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