 

Мнение «аналитика»: О совершенно невероятном… Доренко — жив?

24.07.2024, 23:25, Разное
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Надеюсь, вы не забыли этого «всем известного» одиозного телекиллера, поймавшего свою минуту славы на самом рубеже Миллениума? Тогда журналист Сергей rasstriga Доренко в несколько недель медийно и электорально уничтожил шедшую, казалось бы, к уверенной победе на думских выборах лужковскую партию «Отечество» вкупе с региональным блоком «Вся Россия», приведя на первое место в нижней палате с нуля созданный конгломерат «Медведь», сплошь состоявший из никому не известных персон. И он же заставил экс-премьера РФ, академика и умницу Евгения Примакова уступить место в президентской гонке «преемнику» Владимиру Путину.

Более ничем столь же знаменательным «Расстрига» не отметился и, по официальной версии, погиб в 50+ из-за аварии на мотоцикле.

Но вот я читаю новости… о президентских выборах в #США — и не могу не изумиться.

И не могу отделаться от мысли, что Сергей Доренко, способный манием рук и движением губ сделать из нуля нечто, а из пустышки — фигуру, либо воскрес, либо и вовсе не умирал. А просто успешно и вовремя релоцировался.

Едва только действующий американский президент Джо #Байден отказался от борьбы за второй срок, выдвинув «преемницей» вице-президента Камалу Харрис, «пустышку» и «врунишку», по определению её республиканского оппонента, как та обрела бешеную популярность. Причём не только среди демократического электората.

Вот просто за один день радикально изменились настроения американцев! До 21 июля Камала Харрис однозначно проигрывала по опросам Дональду Трампу. Но после официального выхода Джо Байдена из предвыборной гонки, опросы 22-23 июля показали уже или равенство голосов, или даже опередившую The Donald’а ещё не номинированную кандидатку. Которая чуть раньше даже среди демов не была суперпопулярна.

Ну и как «вишенка на торте» — Демократическая партия выберет своего кандидата в президенты США в ходе онлайн-голосования. Через интернет, ага. Тот самый способ, за который Россию нещадно критикуют поборники бюллетеней.

И эти люди учат нас жизни и запрещают нам ковыряться в носу?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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