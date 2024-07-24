Какую изготовить шутку, чтоб угодить в собачью будку?

Люди иногда странно шутят. Особенно поражает стремление высмеять близкого человека, представив его в глупом виде. Причем не просто с глазу на глаз, а подключив к своей, мягко выражаясь, шуточке безразмерную интернет-аудиторию.

Вот и Мэтт, отправившийся куда-то на самолете, решил поразвлечься. Кто бы сомневался, что полеты на воздушных лайнерах часто бывают весьма скучными, однако ж многие все-таки находят, чем заняться, чтобы скоротать время.

Только этот мужчина, путешествовавший с молодой женщиной, не нашел ничего лучше, чем разыграть свою вторую половину. Дождавшись, когда та заснула, он приступил к осуществлению своего не слишком умного замысла. Да и с юмором у этого пассажира, как оказалось, было не очень.

Нет бы почитать книгу или кино посмотреть, так он зашел в свой аккаунт в соцсети Instagram (заблокирована в РФ) и поделился видеозаписью розыгрыша, вернее, виртуального издевательства над своей партнершей Хлоей. Ну а его аудитория не могла удержаться от хихиканья.

Клип начался с того, что Мэтт снял себя на камеру, демонстрируя при этом свое плечо, на котором прикорнула его подруга. Наложенный текст гласил:

«Когда только один из вас может спать в самолете».

Затем Мэтт стал накладывать на лицо Хлои многочисленные фильтры , якобы, с юмористическими подтекстом. Среди них был один с ярким макияжем, другой — с фальшивой бородой, а третий — с собакой. Подозревая, что делает что-то не то, Мэтт подписал свои творческие потуги:

«У меня, наверное, будут неприятности из-за этого».

После публикации пост стал вирусным и набрал более 752 000 лайков. И некоторые увидели во всем этом смешную сторону:

— Лол, я хочу посмотреть на ее реакцию, когда она это увидит.

— Оммм! Я никогда не могу заснуть в самолете, и теперь я нашел новый способ развлечь себя!.

Однако нашлись и считавшие, что Мэтт поступил с Хлоей «смело»:

— Вопрос… Ты еще жив?

— В следующем видео мы бы хотели осмотреть собачью конуру, в которой ты сейчас спишь.

— Если он перестанет писать, мы узнаем причину.

Ну а женщины реагировали по-разному. Одной понравился такой тип отношений, а другая недоумевала, почему эти партнеры их еще поддерживают:

— Это тот тип мужчин, с которым женщина остается. Тот, кто может быть забавным и заставить вас смеяться.

— Если вы не можете так поступать со своим партнером, зачем вы вообще вместе?!».

Хлоя тоже высказалась по этому поводу. Намекнув на месть, она предупредила Мэтта: «О, это началось…»

Источники информации и картинок: dailystar.co.uk, otvet.mail.ru

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