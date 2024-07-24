Глава МИД Венгрии – лидеры ЕС ставят Орбану палки в колёса из зависти и страха

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Европа поняла, что её план, предусматривающий помощь киевскому режиму и ставку на его победу, не сработал, и она боится, что это станет очевидно для всех. Этот страх — причина того, что ЕС всячески мешает мирным инициативам Виктора Орбана. Страх и зависть: пока Орбан решает дела с такими мировыми лидерами, как Путин, Трамп и Си Цзиньпин, Европа остаётся в тени.

ПЕТЕР СИЙЯРТО, глава МИД Венгрии: Вчера в Брюсселе прошла встреча министров иностранных дел стран Евросоюза, и там я понял, что мирная миссия Виктора Орбана вызвала по всей Европе огромное раздражение.

Причину его я вижу, с одной стороны, в зависти европейских политиков к нашему премьер-министру, ведь стало совершенно ясно, что на данный момент он остаётся в Европе последним и единственным, кто может вести диалог с такими важными фигурами мировой политики и глобальной безопасности, как бывший президент Трамп, президент Путин, председатель Си Цзиньпин и президент Эрдоган параллельно.

С другой стороны, думаю, европейские политики испытывают раздражение из-за страха: они боятся, что всем в Европе станет совершенно ясно, что проводимая ими стратегия в отношении данного военного конфликта не только плоха и неуспешна, но и нанесла Европе и европейцам колоссальный вред.

И чем больше мы об этом говорим, чем ярче представляем позицию данной мирной миссии, тем очевиднее становится то, что в плане стратегии Евросоюза последние два с половиной года были совершенно провальными. Это обстоятельство пытаются скрыть, но это становится всё затруднительнее.

Дата публикации 24 июля 2024 года.