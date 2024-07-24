Спланированный дворцовый переворот — Fox News о возможных причинах ухода Байдена

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Уход Джо Байдена был результатом спланированного «дворцового переворота», который длился несколько недель, заявили в эфире Fox News со ссылкой на публикацию в New York Post. Как отметила ведущая канала Эмили Компаньо, её удивило, что времена Средневековья, вроде бы, прошли, но Америку всё равно как будто бы отбросило в эпоху «Игры престолов».

ЭМИЛИ КОМПАНЬО, ведущая Fox News: Вице-президент Камала Харрис сейчас проводит свой первый предвыборный митинг в Милуоки после насыщенного дня, во время которого фаворит Демократической партии заручилась поддержкой достаточного числа делегатов-демократов, чтобы в дальнейшем стать официальным кандидатом от партии. Сообщается, что теперь о поддержке её кандидатуры публично заявят два таких важных лица, как лидер меньшинства Палаты представителей Хаким Джеффрис и лидер большинства в Сенате Чак Шумер.

На обложке сегодняшнего издания New York Post её внезапное возвышение окрестили «Королевским Кам-битом». Всего за два дня её партия, по сути, её короновала. Однако поступающие данные указывают на то, что взлёт Харрис по карьерной лестнице был организован представителями демократической элиты вроде Нэнси Пелоси. Пелоси уже объявила о своей поддержке Харрис. А в кулуарах она, как сообщается, намекнула, что Байден может уйти «по-хорошему или по-плохому».

Источник, приближенный к семье Байдена, передал изданию New York Post следующее: «Хорошо спланированный «дворцовый переворот», направленный на то, чтобы ненадёжный президент прекратил стремиться к переизбранию, осуществлялся неделями, но упрямец Байден сопротивлялся на каждом шагу… «Те дебаты были провокацией, организованной, чтобы убедить демократов, что он не может быть кандидатом в президенты». Тьюдор!

ТЬЮДОР ДИКСОН, член Республиканской партии, политический обозреватель: Мастерство шахматной игры Нэнси Пелоси не прекращает удивлять. Давайте посмотрим правде в глаза: она отлично знает, что делает. Я считаю, этот план осуществлялся с самого начала. Рано проведённые дебаты — единственный способ сделать так, чтобы спонсоры отказались (от Байдена. — ИноТВ) и сразу же переключились на Камалу (Харрис. . — ИноТВ). Кровопролитные праймериз против Трампа были бы для них сокрушительным ударом. Она это знала. Это были её закулисные игры, которые всё это время имели место. Они так же гениальны, как и опасны.

ЭМИЛИ КОМПАНЬО: Шерил, мне казалось, что времена Средневековья давно прошли, а тут нас как будто отбросило в эпоху «Игры престолов». Это пугает.





ШЕРИЛ КАСОНЕ: Анонимный источник заявил, что три недели назад Нэнси Пелоси, по сути, сказала: «Мы можем сделать это по-хорошему или — через три недели — по-плохому». И, похоже, в выходные с участием Нэнси Пелоси всё сделали «по-плохому». Кстати сказать, она транслировала эту мысль в эфире утренней программы канала MSNBC «Morning Joe», когда говорила: «Решение за президентом. Посмотрим, как он решит поступить». Это было «по-хорошему». Вспомним коммертарий Клайберна по поводу Камалы Харрис… Они знали, что так будет ещё три недели назад. Это было тщательно организовано и спланировано.

Дата публикации 24 июля 2024 года