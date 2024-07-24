Reuters – Будапешт и Братислава угрожают Киеву судом за ограничения доступа к трубопроводу «Дружба» для российской компании «Лукойл»

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Венгрия, Словакия и Чехия не имеют выхода к морю и поэтому не могут заменить российскую нефть, поступающую по трубопроводу «Дружба». С июня 2024 года Киев, однако, ввёл санкции против компании «Лукойл», которая давала 50% объёма нефти, проходящей через трубопровод. Словакия и Венгрия угрожают Киеву судом, если тот не позволит РФ и дальше прокачивать нефть по «Дружбе».



AP

Украина ограничила поставки нефти в Европу по трубопроводу «Дружба», «последнему оставшемуся маршруту поставок российской нефти в Европу». Агентство Reuters сообщает, что Венгрия и Словакия теперь пригрозили пода́ть на Украину в суд за эту блокировку поставок, которая коснулась российской фирмы «Лукойл».

До 2022 года РФ поставляла треть всей нефти в Европу, после начала специальной военной операции на Украине объёмы значительно сократились, но всё равно по трубопроводам в Европу прокачивалось «ежедневно около 300 000 баррелей нефти».

Основными покупателями были Чехия, Венгрия и Словакия, которые освобождены от соблюдения нефтяных санкций Брюсселя против России, так как «зависимы от российской нефти и ограничены в альтернативах», не имея доступа к морю. Польша и Германия, имеющие морские терминалы, прекратили закупку российской трубопроводной нефти.

Reuters отмечает, что РФ не пострадала оттого, что Берлин и Варшава отказались от поставок по трубопроводу «Дружба». «Россия перенаправила бо́льшую часть этих объёмов в Азию», а «Китай стал крупнейшим покупателем российской нефти, получая около 2,14 миллионов баррелей в сутки по различным маршрутам».

Украина и прежде ограничивала работу трубопровода «Дружба». Так, в 2023 году несколько раз повышались тарифы за использование, из-за чего «маршрут «Дружба» стал одним из наименее прибыльных» для российских компаний. А с июня под санкции Киева попал «Лукойл», который давал 50% объёма нефти, поставляемого по трубопроводу.