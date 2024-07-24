Стало известно, когда стоит обращаться за помощью при медленном сердебиении

Брадикардия, характеризующаяся редким сокращением сердца (менее 60 ударов в минуту), приводит к дефициту кислорода, особенно в головном мозге. Такое состояние может вызывать опасные проявления, напоминающие симптомы инсульта или сердечного приступа: потемнение в глазах, слабость, обмороки.

У некоторых людей брадикардия является врожденной особенностью, но зачастую она свидетельствует о патологиях. Причины патологической брадикардии: cердечные заболевания, рубцовая ткань после инфаркта, нарушенный электролитный баланс, гипотиреоз, обструктивное апноэ сна

Если брадикардия возникает неожиданно и сопровождается дискомфортными или тяжелыми симптомами (слабость, головокружение, обмороки), следует немедленно обратиться за медицинской помощью.