Рупор кремлевской пропаганды: “Украина готова к переговорам в Россией
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После визита Кулебы в Китай, шайка Зеленского заявила, что готова вести переговоры с Россией. При наличии закона запрещающего вести переговоры с Россией, который никто не отменял.
Разумеется, это пока что просто попытка делать хорошую мину при плохой игре – дела на фронте идут плохо, Трамп рискует въехать в Белый Дом, внутренние проблемы на Украине нарастают.
Разумеется, любые переговоры будут прежде всего попыткой добиться от России различных уступок, а время переговоров использовать для укрепления ВСУ и продолжения войны после желаемой передышки.
Что представляется важным.
1. Переговоры не должны проходить на территории стран НАТО и сателлитов США.
2. Переговоры могут вестись лишь с легитимными представителями Украины. Зеленский таковым не является.
3. Переговоры должны проводиться на основе условий выдвинутых Путиным и китайского мирного плана. Обсуждать "формулу мира Зеленского" бессмысленно. Это мертвечина.
4. Переговоры по Украине должны проводиться в комплексе с переговорами о новой системы безопасности в Европе.
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Источник: Colonel Cassad
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