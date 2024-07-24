Рупор кремлевской пропаганды: “Украина готова к переговорам в Россией

После визита Кулебы в Китай, шайка Зеленского заявила, что готова вести переговоры с Россией. При наличии закона запрещающего вести переговоры с Россией, который никто не отменял.

Разумеется, это пока что просто попытка делать хорошую мину при плохой игре – дела на фронте идут плохо, Трамп рискует въехать в Белый Дом, внутренние проблемы на Украине нарастают.

Разумеется, любые переговоры будут прежде всего попыткой добиться от России различных уступок, а время переговоров использовать для укрепления ВСУ и продолжения войны после желаемой передышки.

Что представляется важным.

1. Переговоры не должны проходить на территории стран НАТО и сателлитов США.

2. Переговоры могут вестись лишь с легитимными представителями Украины. Зеленский таковым не является.

3. Переговоры должны проводиться на основе условий выдвинутых Путиным и китайского мирного плана. Обсуждать "формулу мира Зеленского" бессмысленно. Это мертвечина.

4. Переговоры по Украине должны проводиться в комплексе с переговорами о новой системы безопасности в Европе.

—