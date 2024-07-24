 

«Просто для учёта» – в Москве специальные комиссии пересчитали и оценили квартиры иностранных агентов

24.07.2024, 19:33, Разное
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Власти Москвы создали реестр квартир, принадлежащих покинувшим Россию иностранным агентам – физлицам, а также лицам, объявленным в розыск по ряду статей.

Чиновники заверяют, что это необходимо только для учёта.

Инспекторы оценили площадь такого жилья, структуру собственности и приблизительную аукционную стоимость. Отдельно учитывалось, прописаны ли в квартире лица, не имеющие статус иностранного агента или члена семьи иностранного агента, а также единственное ли это их жильё.

– Много добротного, дорогостоящего жилья пустует в связи с отъездом собственников из России. Для предупреждения разрушения объектов недвижимости мы оцениваем их состояние, анализируем необходимость принимать меры. Это просто для учёта нужно, никакие решения об отчуждении мэрия принимать не может, только суд, – пояснил один из участников комиссии, работавшей в знаменитом Доме на набережной.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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