Илон Маск отложил презентацию роботакси Tesla до октября

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24.07.2024, 19:14, Разное
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Представление беспилотного автомобиля Cybercab от Tesla, которое первоначально планировалось на 8 августа, перенесено на 10 октября 2024 года. Илон Маск, генеральный директор Tesla, объяснил задержку необходимостью внедрить новаторские решения в дизайн передней части автомобиля и в другие компоненты.

Роботакси будет оснащено полностью автоматизированной системой вождения и лишено традиционных органов управления. Оно специально разработано для коммерческого использования в пассажирских перевозках.

В своем квартальном отчете Маск выразил неопределенность относительно прогнозируемого внедрения режима автономного вождения без участия человека к концу 2024 года. Хотя ранее планировалось, что автомобили Tesla приобретут возможность самостоятельного управления уже в 2019 году, сроки реализации неоднократно переносились.

На конференции Маск заявил, что удивится, если Tesla не представит в следующем году полностью автономный режим. Тем не менее, его довольно неопределенная формулировка предполагает возможность переноса реализации проекта на следующий год.

Тем не менее, Маск оптимистично настроен относительно разработки «полного автопилота» в этом году. Tesla в настоящее время активно сотрудничает с регуляторными органами для получения разрешений на использование системы автоматического вождения в Северной Америке, Европе и Азии.


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