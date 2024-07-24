Мнение: Проповеди без ангажемента

Смешно и грустно – но в фейсбуке русскоязычная публика настолько охренела, что устраивает меж собой натуральные баталии вокруг… американских выборов. Ты за Харрис или за Трампа?! Отвечать! В глаза смотреть! На полном серьезе – с пасквилями, заседаниями парткома, выговорами, плакатами “Камала мой герой!” и прочей экзальтацией. Пафос брызжет из ушей:

Цитата. “Есть добро, а есть зло, есть норма, а есть низость и если человек, вроде бы заявляющий схожие с тобой взгляды выбирает и зло, и низость, и сальность, и грязь – необходимо от него откреститься и не иметь с ним ничего общего. Чтобы не порочить то дело, за которое ты выступаешь.

И стоит с печалью констатировать, что миазмы системы, площадной ругани, оскорблений, споров не по существу, а с переходом на личности проросли и в те круги, которые считают себя оппозицией или называют себя таковой.

И нам от всего этого придется очень долго чиститься и отмываться. Оттирать души и умы”.

О ком, думаете, речь? Речь обо мне. Это телепроповедник (без ангажемента) Андрей Никулин: со всем невероятным пафосом и страстностью защищает от меня Камалу Харрис, кою он успел всей душой полюбить, утратив предыдущий смысл своей жизни – сонного Джо Байдена. Вопрос Андрей ставит ребром: имеет ли право презренный смерд интересоваться – почему у претендента на высший пост в государстве нет и никогда не было детей? И хорошо ли пускать пыль в глаза общественности по такому поводу? Или ж такой вопрос сам по себе – “зло, и низость, и сальность, и грязь”, это “миазмы системы, площадной ругани, оскорблений, споров не по существу, а с переходом на личности” и “нам от всего этого придется очень долго чиститься и отмываться”?

А до этого Андрей пришел еще и ко мне в Фейсбук, где и вовсе произнес, не скрывая искренних слез недоумения и горького разочарования: “Откровенно, по прочтению помыл глаза. Надо бы и руки, потому что комментирую подобное. Оказывается – автор специалист не только в психологии, но и в гинекологии!”

Вот такого, честно говоря, от Андрея не ожидал. Это завистливость какая-то, вроде бы ему несвойственная прежде. Ничего себе – так расстраиваться, узнав, что автор еще и специалист в гинекологии! Другой бы порадовался за товарища, что он осваивает смежную специальность.