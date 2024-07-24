Мнение: Глупость начальников, налог на чёрно-белое мышление, западный бизнес передумал уходить из России

1. В Школе Капитализма я рассказываю, почему быть глупым — не только нормально, но и необходимо. Цитирую из поста (ссылка):



…для успешного ведения дел прямо-таки необходимо быть дураком.

Во-первых, мудрец навряд ли будет стремиться к капиталистическому успеху в виде круглой суммы на банковском счёте. С рациональной точки зрения материальные достижения не имеют смысла, так что мудрец или уйдёт в монастырь, или займётся наукой, или станет аскетом и пьяницей, в конце концов.

Во-вторых, Уинстон Черчилль совсем не шутил, когда указывал, что «успех — это умение двигаться от неудачи к неудаче, не теряя энтузиазма». Людям дела приходится действовать наобум, с самым уверенным видом совершая частые и глупые ошибки. Альтернатива — политика Премудрого пискаря, то есть бездействие, отказ от выхода из своей норы и, как следствие, надёжная неудача. (Для зануд, в XIX веке слово «пескарь» писали через «и», так что «пискарь» — не опечатка, именно так по традиции сказка и называется).

Действия типичного делового человека выглядят со стороны примерно так:

— Сносите стену, тут будет стоять станок.

— Чарльз Клиффордович, вы уверены? Может, лучше станок в отдельном помещении поставить?

— Да, уверен. Приступайте немедленно, станок приезжает послезавтра. Строителям доплатите за срочность.

…прошло два дня…

— Восстанавливайте стену, готовьте документы на возвращение станка.

— Чарльз Клиффордович, а завод-производитель согласен обратно принять?

— Попробуйте договориться о какой-нибудь компенсации. Но нам этот станок не нужен, надо или вернуть, или продать. В крайнем случае, законсервировать на дальнем складе.

…прошло три дня…

— Станок назад не отправили ещё? Ломайте стену, ставьте станок, как планировали.

— Чарльз Клиффордович, не получится. Вы говорили, что нужно 10 метров в длину, но мы измерили, нужно 14 метров.

— Да? Тогда пока что ничего не делайте, я пойду посмотрю сам.

Несложно заметить, что начальник из нашего вымышленного примера добровольно выставляет себя дураком, причём дураком деятельным, решительным, самоуверенным — с размаху прыгающим на грабли и не осознающим при этом, что он дурак.

2. Виктор Мараховский пишет про налог на чёрно-белое мышление (ссылка):



– Василий за прекрасную Россию. Поэтому он, узнав из авторитетных для него источников, что Россия сейчас плоха, продаёт бабушкину двушку, бежит в ближнее зарубежье и там спонсирует, пока есть чем, врагов России, утешая себя тем, что он тем самым вкладывается в прекрасную Россию будущего. Его за рубежом, правда, все унижают, денег хронически не хватает, а девушка уходит — но зато он-то хороший.

– Пётр тоже за прекрасную Россию. Поэтому он, узнав из авторитетных для него источников, что Россия сейчас плоха, продолжает впахивать как папа Карло. Он покупает освободившуюся двушку Василия и помогает, сколько в его силах, ближним и Родине. Он никого не хочет унижать, но так само получается (вот и бывшая девушка Василия теперь его). Пётр уживается с противоречием жизни, потому что вставляет в противоположность «я за Россию — Россия плохая» себя, свои силы и таланты, и тем решает уравнение.

Хорошая новость в том, что многие вещи только кажутся взаимоисключающими. И кажутся строго тем, кто, как ситхи-двоечники, думают противоположностями и возводят всё в абсолют. Нормальные же человеческие люди с качественными мозгами знают, что:

– Можно быть за мир — и помогать своей армии.

– Можно быть за обездоленных — и зарабатывать много денег.

– Можно быть добрым — и выслушивать вопли ненависти.

– Можно быть хорошим гражданином своей страны — и есть стейки.

3. Исход западных компаний из России к настоящему моменту почти завершён: часть компаний ушла, часть осталась. Оставшиеся занимают освободившиеся рынки и радуются хорошим прибылям. Беглецы подсчитывают убытки (ссылка):

Венский институт международных экономических исследований приводит <…> данные. За последние два года из страны полностью ушли только 9,5 процента иностранных компаний, а 32,2 процента сократили свою деятельность <…>. С течением времени отток иностранного капитала из России заметно замедлился, во многом благодаря постепенному ужесточению регулятивных барьеров для выхода из страны, говорится в докладе.

Выручка компаний, решивших остаться в стране, к 2024 году выросла на 6,7 процента. Автор доклада связывает это с уменьшением конкуренции после ухода из России других зарубежных игроков. Ряд иностранных фирм смог получить выгоду благодаря тому, что не попал под западные санкции, отмечает он, взяв за основу пример с филиалом австрийского Райффайзенбанка. В отличие от многих крупных российских банков, он не был отключен от SWIFT после начала СВО и продолжал работу в России.

На другом конце спектра разместились компании из дружественных стран, которые не вводили санкций против РФ. По словам представителя Венского института, из России за последние два года не ушла ни одна компания из Ирана, КНР, Греции, Южной Кореи и ОАЭ.

Для выхода с российского рынка иностранным концернам необходимо следовать правилам <…>. Они подразумевают продажу активов новому собственнику за полцены, а также внесение в российский бюджет взноса в размере 15 процентов от полной стоимости активов. Все это усложняет процесс ухода… <…>

У концернов, запустивших за годы работы в РФ несколько предприятий, нет никакого желания продавать их с 90-процентной скидкой, высказывается на тему источник FT. <…>

Размер убытков, понесенных западными компаниями после ухода из России, уже превысил 107 миллиардов долларов (в виде пеней и упущенной выгоды), сообщило в марте агентство Reuters. C момента последнего подсчета, производившегося в августе 2023 года, объем потерь увеличился на треть, сказано в публикации.

Реальный объем убытков может быть даже выше, чем официальные подсчеты агентства, заявил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков. В будущем данная сумма будет увеличиваться, ведь Россия представляет собой растущий рынок, добавил спикер. «Упущена прибыль, потеряны активы за два года — [это] явно превышает сумму в $107 млрд. Поэтому Reuters занижает убытки от действий иностранных политиков на территории России и в мире», — заключил экономист.