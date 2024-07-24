“Палач” назвал три лучших и дешевых смартфона Xiaomi

В преддверии жаркого лета 2024 года, эксперты составили рейтинг из трех первоклассных и доступных смартфонов Xiaomi, которые заслуживают внимания и подходят для использования в российских реалиях.

Первым в списке стал Poco M5s – разумный выбор для тех, кто ищет оптимальное соотношение цены и качества. Этот девайс оснащен ярким 6,43-дюймовым AMOLED-экраном, мощным чипсетом MediaTek Helio G95 и емким аккумулятором на 5000 мАч, поддерживающим быструю зарядку мощностью 33 Вт. К тому же, Poco M5s может похвастаться квадрокамерой (64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп) и селфи-камерой на 13 Мп, поддержкой бесконтактных платежей NFC, расширением памяти с помощью карты microSD, стереодинамиками, мини-джеком для наушников и защитой от влаги и пыли по стандарту IP53.

Следующий претендент – Poco M6 5G. Он оборудован IPS-дисплеем с HD-разрешением и частотой обновления 90 Гц, что обеспечивает плавную картинку. Внутри устройства трудится чипсет MediaTek Dimensity 6100+, а основная камера получила разрешение 50 Мп и дополнительный датчик на 0,08 Мп. Единственным недостатком является относительно невысокая мощность быстрой зарядки – всего 18 Вт. Стоит Poco M6 5G от 13,6 тыс. рублей.

Завершает рейтинг Redmi Note 13 4G – модель, которая предлагает большой 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, а также пиковой яркостью 1800 нит. В смартфоне установлен процессор Snapdragon 685, тройная камера (108 Мп + 8 Мп + 2 Мп), аккумулятор емкостью 5000 мАч, поддерживающий быструю зарядку на 33 Вт. Дополнительно Redmi Note 13 4G получил NFC, ИК-порт, разъем для наушников, слот для карты microSD и защиту по стандарту IP54.