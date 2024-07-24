 

“Палач” назвал три лучших и дешевых смартфона Xiaomi

24.07.2024, 18:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В преддверии жаркого лета 2024 года, эксперты составили рейтинг из трех первоклассных и доступных смартфонов Xiaomi, которые заслуживают внимания и подходят для использования в российских реалиях.

Первым в списке стал Poco M5s – разумный выбор для тех, кто ищет оптимальное соотношение цены и качества. Этот девайс оснащен ярким 6,43-дюймовым AMOLED-экраном, мощным чипсетом MediaTek Helio G95 и емким аккумулятором на 5000 мАч, поддерживающим быструю зарядку мощностью 33 Вт. К тому же, Poco M5s может похвастаться квадрокамерой (64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп) и селфи-камерой на 13 Мп, поддержкой бесконтактных платежей NFC, расширением памяти с помощью карты microSD, стереодинамиками, мини-джеком для наушников и защитой от влаги и пыли по стандарту IP53.

Следующий претендент – Poco M6 5G. Он оборудован IPS-дисплеем с HD-разрешением и частотой обновления 90 Гц, что обеспечивает плавную картинку. Внутри устройства трудится чипсет MediaTek Dimensity 6100+, а основная камера получила разрешение 50 Мп и дополнительный датчик на 0,08 Мп. Единственным недостатком является относительно невысокая мощность быстрой зарядки – всего 18 Вт. Стоит Poco M6 5G от 13,6 тыс. рублей.

Завершает рейтинг Redmi Note 13 4G – модель, которая предлагает большой 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, а также пиковой яркостью 1800 нит. В смартфоне установлен процессор Snapdragon 685, тройная камера (108 Мп + 8 Мп + 2 Мп), аккумулятор емкостью 5000 мАч, поддерживающий быструю зарядку на 33 Вт. Дополнительно Redmi Note 13 4G получил NFC, ИК-порт, разъем для наушников, слот для карты microSD и защиту по стандарту IP54.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.07 / Считаем теперь не калории, а их плотность: что такое волюметрическая диета и как она работает

25.07 / Мнение: Их нравы: город-сад, мухлёж с опросами и тайная смена пола

25.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Предотвращено покушение на олигарха Иванишвили

24.07 / Мнение «аналитика»: О совершенно невероятном… Доренко — жив?

24.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Сделано в Узбекистане

24.07 / Какую изготовить шутку, чтоб угодить в собачью будку?

24.07 / Стало известно, когда стоит обращаться за помощью при медленном сердебиении

24.07 / Рупор кремлевской пропаганды: “Украина готова к переговорам в Россией

24.07 / «Просто для учёта» – в Москве специальные комиссии пересчитали и оценили квартиры иностранных агентов

24.07 / Илон Маск отложил презентацию роботакси Tesla до октября

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика