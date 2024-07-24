 

Бракованные радары ДПС завышали на 40 км/ч скорость, с которой ездят родственники кавказских чиновников

24.07.2024, 17:33, Разное
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Ростехнадзор распорядился изъять из использования 22 тысячи бракованных портативных радаров, используемых сотрудниками ДПС для измерения скоростей проезжающих автомобилей.

Выяснилось, что эти приборы показывали скорость в среднем на 40 км/ч выше в том случае, если за рулём автомобиля находился близкий родственник высокопоставленного чиновника или депутата Госдумы из Кавказского федерального округа.

Проблема обнаружилась в продукции Зеленоградского завода измерительных приборов моделей «Радар-М» и «Радар-М+», которые составляют до 85% всех использующихся в России радаров. Специалисты обнаружили дефект, изучив отчёты сотрудников ДПС за последние 3 года. Выяснилось, что средняя скорость, которую фиксировали в черте города радары у автомобилей, за рулём которых находились дети или другие близкие родственники региональных и федеральных чиновников из Дагестана, Ингушетии, Чеченской республики и других регионов, составляла 87 км/ч при ограничении в 60 км/ч. Также специалисты заметили, что чем выше должность родственника водителя, тем сильнее приборы завышают скорость его автомобиля. При этом у остальных автомобилей скорость в среднем составляет 47 км/ч.

Предполагается, что создатели радаров случайно или злонамеренно оснастили их системой распознавания лица водителя, которая «накручивала» скорость выходцам с Кавказа. Устройства пришлось отозвать, а против неустановленных вредителей, скрывающихся в рядах инженеров Зеленоградского завода измерительных приборов, возбуждено уголовное дело по статье о разжигании межнациональной розни.

– Они специально сделали такие шайтан-радары, чтобы в обществе сложился стереотип о якобы безбашенных детях кавказских чиновников, которые гоняют по городским улицам, нарушая все правила, – говорит старший эксперт Ростехнадзора Ильдар Алиханов. – Возможно, что за этим стоят американские спецслужбы, цель которых – посеять хаос и раскол в российском обществе. Экспертам ещё предстоит понять, как радар даже через тонировку безошибочно угадывает в водителе родственника чиновника из КФО, потому что с имеющимися компонентами это крайне нетривиальная задача.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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