В Британии испытали лазерное оружие, способное уничтожать беспилотники

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Лазерная установка, способная уничтожать цели «со скоростью света», впервые испытана на британском армейском автомобиле, пишет Sky News. Футуристическое оружие станет более доступным способом борьбы с воздушными угрозами, чем ракеты и пули, если оно будет одобрено британскими военными.



Sky News

Великобритания впервые испытала лазерное оружие, установленное на армейском транспортном средстве. Оно способно поражать цели с расстояния более километра, сообщил министр обороны.

Один выстрел из такого оружия, способного сбивать беспилотники, стоит меньше, чем чашка чая. Если образец будет одобрен, он станет гораздо более доступным способом борьбы с воздушными угрозами, чем ракеты и пули.

Испытания лазерного оружия, названные Министерством обороны «новаторскими», проводились на полигоне в Портон-Дауне, графство Уилтшир. Согласно заявлению, лазер, разработанный американской оборонной компанией Raytheon, может быть установлен на различных бронированных машинах. Армейские испытания должны начаться уже в этом году.

Подробности о лазерных испытаниях появились в то же время, когда министр обороны Джон Хили объявил о планах потратить около 6,5 миллиардов фунтов стерлингов на восполнение запасов ракет, переданных Украине, отмечает телеканал.

