 

В Британии испытали лазерное оружие, способное уничтожать беспилотники

24.07.2024, 17:25, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Лазерная установка, способная уничтожать цели «со скоростью света», впервые испытана на британском армейском автомобиле, пишет Sky News. Футуристическое оружие станет более доступным способом борьбы с воздушными угрозами, чем ракеты и пули, если оно будет одобрено британскими военными.


Sky News

Великобритания впервые испытала лазерное оружие, установленное на армейском транспортном средстве. Оно способно поражать цели с расстояния более километра, сообщил министр обороны.

Один выстрел из такого оружия, способного сбивать беспилотники, стоит меньше, чем чашка чая. Если образец будет одобрен, он станет гораздо более доступным способом борьбы с воздушными угрозами, чем ракеты и пули.

Испытания лазерного оружия, названные Министерством обороны «новаторскими», проводились на полигоне в Портон-Дауне, графство Уилтшир. Согласно заявлению, лазер, разработанный американской оборонной компанией Raytheon, может быть установлен на различных бронированных машинах. Армейские испытания должны начаться уже в этом году.

Подробности о лазерных испытаниях появились в то же время, когда министр обороны Джон Хили объявил о планах потратить около 6,5 миллиардов фунтов стерлингов на восполнение запасов ракет, переданных Украине, отмечает телеканал.
 


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