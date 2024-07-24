Приложение Camomile остужает компьютеры

Для владельцев ПК на Windows 10 и 11 появилась новая программа Camomile, охлаждающая устройства в условиях повышенной температуры.

Camomile снижает напряжение и частоту процессора, что приводит к существенному понижению температуры и стабильной работе компьютера. Использование приложения простое: установите его, запустите и переключите тумблер в состояние “Включено”.

Результатом может стать снижение температуры процессора на 25 градусов, с 73 до 50 и ниже. По словам разработчиков, программа способна остудить процессор с 89 до 31 градуса. Более низкая температура снижает нагрузку на кулеры, делая работу компьютера тише.

Однако стоит учитывать, что охлаждение процессора достигается за счет снижения производительности, что может быть нежелательно для ресурсоемких игр и приложений. Загрузить приложение Camomile бесплатно можно на официальном сайте.