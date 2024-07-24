NBC News – судьбу будущего президента США во многом определят «колеблющиеся штаты»

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Избиратели из «колеблющихся штатов» сыграют ключевую роль на выборах следующего президента США, пишет NBC News. В этих семи штатах многие уже уверены в своём выборе, однако, чтобы выиграть в них, главное — заручиться поддержкой тех, кто ещё не определился, за кого отдать свой голос.

Сегодня избиратели из «колеблющихся штатов» по всей стране комментируют смену ключевого кандидата в президенты от демократов.



МАРИССА ПАРРА, репортёр: Вы можете как-то прокомментировать выход Байдена из предвыборной гонки?

ЖЕНЩИНА В ОЧКАХ: Думаю, он сделал выбор в интересах страны. И я его поддерживаю.

От Северной Каролины и Пенсильвании…

МУЖЧИНА: Думаю, это хорошо. Он и так уже замирал на месте во время дебатов и так далее.

… до Мичигана.

ДЕВУШКА: Это было шоком, но, думаю, они решили, что для выборов так будет лучше.

Эти люди — в числе избирателей из семи «колеблющихся штатов», которые сыграют ключевую роль на выборах следующего президента США. В числе этих штатов Северная Каролина, где четыре года назад Байден проиграл. Национальный комитет Демократической партии с тех пор потратил более 1,2 млн. долларов на полномасштабную агитационную кампанию с тем, чтобы в 2024 году заручиться здесь поддержкой избирателей. Некоторые из них в столице штата, городе Роли, сегодня сказали нам, что поразившая многих новость о выходе нынешнего президента из гонки, наоборот, придала им уверенности.

МУЖЧИНА: Меня радует, что благодаря этому повышается вероятность того, что Трамп не одержит победу. Те дебаты меня до чёртиков напугали.

Также есть те, кто заявил, что поддержит любого кандидата от демократов.

ЖЕЩИНА: Я не собираюсь голосовать за кого-то ещё. Или, давайте я так скажу: за кое-кого я голосовать не стану.

Но чтобы выиграть в «колеблющихся штатах», главное — заручиться поддержкой тех, кто не слишком уверен в своём выборе.

МАРИССА ПАРРА: За кого будете голосовать?

МУЖЧИНА: Эм… Ещё не решил.

Именно такие ещё не определившиеся избиратели, несомненно, сыграют решающую роль на выборах, которые состоятся всего через 107 дней. Марисса Парра, NBC News, город Роли, штат Северная Каролина, США.

Дата выхода в эфир 22 июля 2024 года.