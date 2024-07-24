Поразительное сходство: сын Серябкиной растет ее копией – фото

Четыре года назад Ольга Серябкина связала себя узами брака с Георгием

Начкебия. Возлюбленный артистки далек от шоу-бизнеса, поэтому она крайне редко публикует его снимки. Но певица охотно делится с публикой кадрами, на которых запечатлен ее сын Лука, появившийся на свет в ноябре 2021-го.

Через несколько месяцев наследнику бывшей солистке группы SEREBRO исполнится три года. В таком возрасте кажется, что детки растут не по дням, а по часам. И, глядя на свежие фотографии сына певицы, в этом утверждении сомневаться не приходится. Мальчик действительно растет быстро.

Чем старше становится Лука, тем отчетливее становится видно – он растет копией знаменитой мамы. Для наглядности Ольга Серябкина даже опубликовала свою детскую фотографию. “Я и мой сын”, – подписала певица коллаж, состоящий из двух снимков. Сходство видно невооруженным глазом, и оно поражает.

Ранее Ольга Серябкина, рассказывая о рождении сына, призналась, что ребенок появился на свет именно тогда, когда для этого сложились все звезды. По словам артистки, она была полностью готова к этому событию. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.