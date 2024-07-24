“Работа.ру”: Российские компании массово следят за своими сотрудниками в соцсетях

Исследование “Работы.ру” показало, что 28% российских компаний следят за поведением своих сотрудников в соцсетях, устанавливая внутренние правила и регулируя их действия.

При этом 20% компаний запрещают распространение негативной информации о компании, руководстве и коллегах. Около 10% запрещают размещать конфиденциальные данные о компании, а 8% – фотографии в рабочей форме или на рабочем месте.

Несмотря на ограничения, лишь 4% рекрутеров сталкивались с жалобами работников на запреты в социальных сетях.

По мнению Ольги Киляшевой, руководителя подразделения рекрутинга “Работы.ру”, наличие информативной страницы в соцсетях сейчас необходимо, особенно для специалистов в сфере PR, маркетинга, SMM и HR. Это позволяет не только узнать о профессиональных навыках кандидата, но и увидеть его личные качества, что является дополнительным критерием при найме.