Госдума займется регулированием майнинга криптовалют

Госдума приняла в первом чтении законопроект, регулирующий майнинг криптовалют в России. Правительство установит правила для майнеров после консультаций с Центробанком, а контролировать соблюдение будет Министерство цифрового развития.

Цель закона – предотвратить нелегальную майнинговую деятельность и связанные правонарушения. Регулирование также будет стимулировать развитие отрасли, привлекая инвестиции и создавая рабочие места.

Закон разрешает майнинг только лицам, зарегистрированным в специальном реестре, и запрещает организацию обращения криптовалют в России. Он должен вступить в силу с 1 сентября 2024 года при принятии.

Исследование РАНХиГС показало, что переработка органических отходов может обеспечивать электроэнергию, достаточную для майнинга криптовалют.