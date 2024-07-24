 

Госдума займется регулированием майнинга криптовалют

24.07.2024, 15:50, Разное
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Госдума приняла в первом чтении законопроект, регулирующий майнинг криптовалют в России. Правительство установит правила для майнеров после консультаций с Центробанком, а контролировать соблюдение будет Министерство цифрового развития.

Цель закона – предотвратить нелегальную майнинговую деятельность и связанные правонарушения. Регулирование также будет стимулировать развитие отрасли, привлекая инвестиции и создавая рабочие места.

Закон разрешает майнинг только лицам, зарегистрированным в специальном реестре, и запрещает организацию обращения криптовалют в России. Он должен вступить в силу с 1 сентября 2024 года при принятии.

Исследование РАНХиГС показало, что переработка органических отходов может обеспечивать электроэнергию, достаточную для майнинга криптовалют.


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