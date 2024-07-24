 

Россиянам запретили париться берёзовыми вениками

24.07.2024, 15:33, Разное
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Государственная дума приняла в третьем чтении изменения в федеральный закон «Об основах внутренней морально-нравственной политики».

Особое внимание депутаты обратили на банную культуру и допустимость использования российских национальных символов во время процедур.

Глава парламентского комитета по защите национальных ценностей Екатерина Мизулина выступила за запрет использования в парилке берёзовых веников – такие действия депутат сочла надругательством над «главным русским деревом».

– Россия и её душа ассоциируются с берёзонькой, с её чистым соком, который умеют собирать только наши люди, с этой удивительной чистотой, – подчеркнула Мизулина. – Больно смотреть, когда мужики с невысоким коэффициентом интеллекта со всей силы лупят берёзовыми вениками по причинным местам. Спрашивается, вы для этого нарушали русскую экосистему?

Мониторить исполнение закона поручено участковым, разрешено содействовать им представителям общественных организаций. В случае установления факта использования берёзовых веников в банных целях улики будут изъяты, а нарушителям грозят штрафы или общественные работы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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