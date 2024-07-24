Эксперт Кусков рассказал, как оптимизировать хранение данных на смартфоне

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24.07.2024, 14:35, Разное
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Невероятные объемы данных, включая приложения, игры и медиаконтент, переполняют память современных смартфонов. Однако есть способы эффективно распоряжаться имеющимся пространством.

По словам эксперта Дениса Кускова, игры и видеозаписи занимают значительную часть хранилища. Кроме того, мессенджеры могут быстро накапливать объёмные файлы, если пользователи активно обмениваются видеоматериалами.

Чтобы освободить память, Кусков рекомендует перенести фотографии, видео и другие крупные файлы на внешние устройства. Удаление неиспользуемых приложений также поможет освободить место. Кроме того, в настройках телефона можно удалить кэш, который сохраняется как временные файлы.

Заполненное хранилище может негативно сказаться на работе смартфона. Как отмечает Сергей Кузьменко, программы могут потреблять ресурсы даже в неактивном состоянии, что приводит к быстрому разряду батареи и снижению производительности устройства.

Для оптимизации хранения данных следует регулярно контролировать объем памяти и своевременно очищать ее от ненужных файлов. Удаление неиспользуемых приложений и перенос громоздких данных поможет поддерживать оптимальный уровень производительности и продлить срок службы смартфона.


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