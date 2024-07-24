Стало известно, кто встал на пути Лепса и вчерашней школьницы 18-летки

Недавно все новостные паблики шоу-бизнеса гремели о том, что у 62-летнего Григория Лепса появилась новая возлюбленная по имени Аврора Киба. Девушка из богатой семьи, она моложе певца на 44 года, только закончила школу и планирует учиться в Лондоне на дизайнера. Кроме того, избранница Лепса поет, но в пиаре со стороны исполнителя хита “Самый лучший день”, по ее собственному заявлению, не нуждается.

О новом романе звезды начали подозревать еще во время Петербургского международного экономического форума, где Лепс выступал на одном из мероприятий, а с первых рядов ему подпевала юная красотка. Позже артист появился с ней же на красной дорожке премии “МУЗ-ТВ”, где намекнул на зарождающиеся отношения.

На расспросы о свадьбе Григорий сообщил, что невеста пока в раздумьях. И вот теперь стало известно, кто встал на пути Лепса и вчерашней школьницы 18-летки. Оказалось, мама девочки категорически против свадьбы, сообщили знакомые пары. Она не знает, как переубедить дочь и пока не дает разрешения на переезд Авроры к избраннику.

В то же время, как говорят коллеги артиста и подруги девушки, сам Лепс готовится к свадьбе, которая, возможно, состоится в следующем году. Девушка серьезно влюблена, да и певец настроен весьма серьезно.

Напомним, в 2021 году Лепс развелся со своей женой и матерью троих детей Анной Шаплыковой, с которой прожил в браке более 20 лет. Причиной, по слухам, стала неверность певца. Жена артиста, судя по всему, устала терпеть адюльтеры супруга и приняла решение расторгнуть брак. Лепс некоторое время переживал, но вернуть семью так и не смог.