 

Amazon прислал немцу антисемитскую детскую книжку 1938 года вместо справочника ядовитых грибов

24.07.2024, 13:33, Разное
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Amazon попал в очередной скандал – немецкому покупателю, заказавшему справочник ядовитых грибов, прислали вместо него антисемитскую детскую книжку, изданную в Третьем Рейхе в 1938 году.

В пресс-службе маркетплейса объявили, что во всём виноват продавец, однако в ФРГ всё равно завели дело против Amazon.

36-летний житель Баварии Карл Циммерманн ждал свой заказ неделю, а когда распаковал его, увидел книгу Der Giftpilz. Её название действительно переводится как «Ядовитые грибы», но посвящена она отнюдь не натурализму, а деструктивной (с точки зрения автора) роли еврейского народа в обществе. В книге, рассчитанной на детей школьного возраста, последовательно тиражируются антисемитские мифы, а в конце содержится прямой призыв к «решению еврейского вопроса».

В России эта книга внесена в реестр экстремистских материалов с 2013 года, а Amazon отказался от её продажи в 2020-м. В маркетплейсе предполагают, что неонацисты замаскировали её под обычный справочник грибов, чтобы обойти ограничения, однако неясно, почему она стоила всего 12 евро.

Покупатель рассказал, что поначалу пребывал в ярости – во-первых, такая книга у него уже была на чердаке, а во-вторых, он так и не получил свой справочник. Однако потом он сменил гнев на милость, ведь услышав об этой истории из СМИ, к нему заявились «состоятельные джентльмены, пожелавшие остаться анонимными», и купили оба издания Der Giftpilz в целях коллекционирования. За две книги Циммерманн выручил 38 тысяч евро.

– Теперь я могу купить себе новый автомобиль или целый год оплачивать коммунальные услуги, почти не прибегая к экономии, – поделился он. – Пожалуй, нет никакой нужды и дальше раздувать этот скандал. У меня больше нет претензий к Amazon.

Между тем, после этих откровений Циммерманном заинтересовалась немецкая полиция – в Европе запрещено распространение Der Giftpilz; такую литературу можно хранить, но не распространять (включая продажу). Теперь ему грозит штраф в размере до 35 тысяч евро.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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