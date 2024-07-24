Эксперт дал советы по выбору лучшего iPad в 2024 году
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Проведя тщательное тестирование различных моделей iPad, эксперт Max Tech определил оптимальные варианты для разных целей и бюджетов.
Pad 10: бюджетный выбор
Для пользователей с ограниченными средствами и базовыми потребностями iPad 10 является отличным выбором. Несмотря на низкую цену, он обеспечивает надежную производительность и длительный срок службы.
iPad Mini 6: удобство и мобильность
Тем, кто ищет компактный и удобный планшет для просмотра видео, игр и одноручного управления, следует обратить внимание на iPad Mini 6. Его небольшой размер, Touch ID и порт USB-C делают его идеальным для мобильного использования.
iPad Air на М2: универсальность и производительность
Для пользователей, которым требуется более продвинутое устройство, iPad Air на М2 станет отличным вариантом. Благодаря улучшенной камере, новому чипу и поддержке Apple Pencil Pro он служит полноценной заменой ноутбуку. Планшет доступен в версиях с 11- и 13-дюймовым экраном.
iPad Pro на М4: передовая модель
Если бюджет позволяет, iPad Pro на М4 обеспечивает превосходное качество. Несмотря на высокую стоимость, этот планшет остается лучшим выбором для тех, кто ценит исключительную производительность и готов инвестировать в долговечное устройство, которое прослужит не менее пяти лет.
Эксперт рекомендует отказаться от устаревшего iPad 9, который не соответствует актуальным стандартам.
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