 

Кардиолог отметила важную роль питания в предотвращении атеросклероза

24.07.2024, 12:16, Разное
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Сосудистая система играет жизненно важную роль в поддержании здоровья, доставляя питательные вещества и кислород и удаляя отходы. Чтобы сохранить здоровые сосуды, было выявлено, что потребление определенных продуктов питания приносит особую пользу.

Кардиолог Людмила Саламатина отмечает важную роль питания в предотвращении атеросклероза, заболевания, которое может повредить сосуды. Исследования показали, что средиземноморская диета с добавлением орехов или оливкового масла снижает риск атеросклероза примерно на 30% за пять лет.

Диеты, богатые растительной пищей и имеющие низкое содержание красного мяса и насыщенных жиров, также связаны с более низким риском общей смертности. Омега-3 жирные кислоты, важные для здоровья сосудов, содержатся в таких продуктах, как льняное масло, печень трески и грецкие орехи. Их присутствие в рационе поддерживает эластичность сосудов и кровообращение в целом.

Однако некоторые жиры могут быть вредными для здоровья сосудов. Трансжиры, присутствующие в жареной пище, выпечке и переработанных продуктах, повышают уровень “плохого” холестерина, способствующего развитию атеросклероза. Насыщенные жиры, содержащиеся в мясных продуктах и некоторых растительных маслах, также увеличивают уровень “плохого” холестерина.

Напротив, здоровые жиры, такие как полиненасыщенные и мононенасыщенные, содержащиеся в оливковом масле, орехах и авокадо, полезны для сосудов. Однако важно соблюдать умеренность, так как избыточное потребление жиров может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения.


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