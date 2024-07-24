«Матч ТВ» приобрёл права на трансляцию олимпиад по физике

Телеканал «Матч ТВ» приобрёл права на показ международных олимпиад по физике, где успешно выступают российские школьники в нейтральном статусе.

Каналы холдинга планируют вести прямые трансляции научных соревнований, показывать их в записи, а также делать обзоры и проводить обсуждения экспертов в студии.

– Как вы понимаете, участие в спортивных олимпиадах нашим ребятам в ближайшее время не грозит, зато наши школьники успешно представляют нейтральный флаг на международных соревнованиях, – сказал генеральный продюсер телеканала Александр Тащин. – Для нас же трансляции физики – это существенная экономия средств. Мы – единственная страна, закупившая права на научные олимпиады, а некоторые соревнования просто идут в свободном доступе на стриме на популярном видеохостинге.

Для удобства зрителей все соревнования будут комментировать в онлайн-режиме журналисты «Матч ТВ», в их числе Дмитрий Губерниев.

– У меня в школе была твёрдая четвёрка по физике, а это по спортивным меркам серебро. А иногда я даже помогал сыну с правилом буравчика. Поэтому зрителей ожидает компетентный комментарий и анализ, – заверил комментатор.

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