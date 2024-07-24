 

“Из ряда вон”: Колдун в машине чужой пьяной дамы вызвал недоумение у детей

24.07.2024, 11:15, Новости дня
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У Дмитрия Колдуна есть двое детей – 11 летний сын Ян и
8-летняя дочь Алиса. Но выберут ли они сцену для будущей профессии и
пойдут ли по стопам звездного отца – пока вопрос.

“Я пытался Яна научить играть на гитаре,
но он как-то не заинтересовался, – признается Колдун. – Теперь занимаюсь
музыкой с дочерью. Она учится играть на фортепиано, на синтезаторе”.

По словам музыканта, его дети учатся в самой обычной, бесплатной, не
элитной школе Минска.

“Я сам учился в такой же и получил отличное
образование”, – пояснил 39-летний Дима.

Он говорит, что для своих детей – просто папа, а не звезда.
“Они недоумевают, когда видят отношение людей ко мне, – улыбается Колдун. –
Вчера, например, мы стояли на перекресте, а рядом пронеслась машина, в которой
не очень трезвая дама кричала мою песню “Дай мне силы” (русский вариант хита Work Your Magic. с которым артист представлял в 2017 году Беларусь на “Евровидении” и занял 6-е место – Прим. ред.). Дети так
странно на меня посмотрели, будто случилось нечто, из ряда вон выходящее. Они не понимают отношения чужих людей ко мне”.


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