 

Стало известно о ликвидации Глюкозы после Грозного позора

24.07.2024, 10:05, Разное
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Стало известно о ликвидации Глюкозы после Грозного позора в Красноярске. Артистку уже убрали с афиши концерта в московском “Live Арена”, который должен состояться 29 сентября. На сайте фестиваля “Удачные песни” ее тоже нет. Наталья Чистякова должна была петь на одной сцене с Филиппом Киркоровым, Николаем Басковым, Димой Биланом и другими знаменитыми артистами.

Но несмотря на недавний скандал, частные выступления Глюк’oZа отменять не намерена. Календарь на осень активно планируется. В репертуаре и те хиты, которые хочет ей запретить петь продюсер Максим Фадеев. Но, видимо, Ионовой все нипочем.

При этом стоимость концерта выросла до 5 миллионов рублей, еще в апреле заказать певицу можно было за 2 миллиона. Райдер по-прежнему не отличается скромностью: Глюкозе требуется закрытая гримерка, лучшая гостиница, элитный Mercedes-Benz S-Класс, рестораны и бутылочка коньяка Hennessy XO.

Напомним, 20 июля Наталья Чистякова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, неадекватно вела себя на сцене Красноярска во время концерта, посвященного Дню металлурга. Певица чесалась, не попадала в ноты и удивляла всех своими широко раскрытыми глазами.

Позже звезда дала комментарий, объяснив, что виной всему стали антидепрессанты, назначенные ей после смерти бабушки. Но в эти оправдания, судя по комментариям в Сети и выступлениям коллег певицы, никто не поверил. Артистку поддержали лишь ее близкие подруги: девушка, пожелавшая остаться неизвестной, и журналистка Ксения Собчак.


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