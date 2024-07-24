Республиканцы обещают привлечь к ответу коррумпированные СМИ и демократов за ложь о здоровье Байдена

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Республиканцы надеются привлечь к ответу верхушку Демократической партии и подконтрольные ей средства массовой информации за то, что они долгое время утаивали от публики упадок когнитивных способностей главы Белого дома. Более того, союзники Дональда Трампа собираются уделить этому «масштабному сокрытию» особое внимание в преддверии президентских выборов, пишет The American Conservative.



AP

Республиканцы планируют привлечь к ответственности верхушку Демократической партии за то, что она на протяжении нескольких лет покрывала проблемы со здоровьем американского президента. Более того, они надеются, что этот вопрос станет одним из приоритетных в текущем предвыборном сезоне, пишет The American Conservative.

«Нам нужно знать, лгала ли Камала Харрис американскому народу о состоянии Байдена. Что именно она знала и когда она это узнала? Как долго она и её друзья-спонсоры планировали подрывать волю более чем 14 миллионов американцев?» — заявил изданию представитель Республиканской партии Райли Мур.

«В течение четыреё лет самые близкие к Джо Байдену, включая Камалу Харрис, знали, что он не подходит на пост президента, и лгали американскому народу, пытаясь удержать власть. Ещё в 2021 году было до боли ясно, что Байден неспособен занимать этот пост», — рассказал TAC сенатора от Флориды Ричард Скотт.

«Демократы смеялись, когда я сказал, что Байдена следует отстранить от должности после его смертоносной катастрофы с выводом войск из Афганистана. Теперь они не смеются», — отметил законодатель. При этом он раскритиковал действующую администрацию в том, что она нанесла «огромный ущерб» стране своей провальной миграционной и экономической политикой.

Сенатор Томми Тубервиль согласился с доводами однопартийцев. По его словам, на протяжении трёх с половиной лет коррумпированные СМИ и глубинное государство лгали американскому народу, пытаясь убедить публику в дееспособности Байдена.

«Демократы и CМИ знали, что у Джо Байдена серьёзные когнитивные проблемы, и использовали его как свою марионетку так долго, как могли. Теперь они пытаются внушить избирателям-демократам, что у них есть есть влияние, хотя очевидно, что всем правят демократические элиты», — отметил Тубервиль.

«Демократы и причастные СМИ должны понести ответственность за это масштабное сокрытие. Если Джо Байден не способен снова баллотироваться, то он не может иметь доступ к ядерным кодам. Я присоединяюсь к своим коллегам и требую, чтобы президент Байден немедленно ушёл в отставку», — добавил сенатор.