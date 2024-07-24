 

Путешествие в загробный мир – рассказ очевидца

24.07.2024, 5:24, Разное
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Винсент Толман из Великобритании совершил невероятное путешествие в загробный мир после того, как врачи объявили его умершим.

Все началось с того, что Толман принял излишне высокую дозу добавки для бодибилдинга, что привело к критическому состоянию. В течение 45 минут мужчина был без признаков жизни, и парамедики уже готовили его к отправке в морг.

Винсент утверждает, что врачи безуспешно пытались реанимировать его, а затем поместили в мешок для трупов и повезли в больницу. Винсент рассказал, как наблюдал за всем происходящим, как будто это было в фильме.

Все это время, по его словам, он мог слышать мысли людей, которые были свидетелями его смерти, и, в частности, он сосредоточился на одном парамедике, который только начал работать и не хотел, чтобы кто-то умирал у него на руках в первую неделю. Этот парамедик внезапно снова открыл мешок для трупов Винсента и снова приступил к спасению жизни, после чего Винсент начал реагировать, и другие парамедики тут же присоединились к попытке вернуть его к жизни.

Несмотря на крайне неблагоприятные прогнозы врачей, Толман вернулся к жизни благодаря решительным действиям медицинского персонала. Он снова начал дышать и на три дня впал в медикаментозную кому. После этого он очнулся.

Что же произошло во время его «смерти»? Винсент Толман утверждает, что пережил невероятное путешествие в загробный мир, где встретил духовного наставника по имени Дрейк. На небесах он, по его словам, смог увидеть свою жизнь глазами других людей и осознать ее истинную ценность.

Винсент Толман говорит, что духовный наставник проводил его на небеса и показал все плохое, что он совершил в своей жизни, а также все хорошее, что он сделал.

К счастью, Винсент говорит, что он «на самом деле сделал гораздо больше хорошего, чем я когда-либо делал плохого», что позволило ему войти в духовное царство, где он познал фундаментальный смысл жизни.

– Земля всегда была просто школой, а не судом, — отметил он, подчеркивая, что основной урок, который он усвоил — это значение любви.

Духовный наставник Винсента телепатически объяснил ему, как устроена Вселенная, но, по его словам, «это так трудно объяснить, потому что все было невербальным – это было просто прямое понимание».

Толман поделился своим удивительным опытом на своем YouTube-канале Coming Home, где рассказал о встрече с Дрейком, о новых знаниях о Вселенной, которые ему удалось приобрести, и о выборе между возвращением к семье или оставшись на небесах.

История Винсента оставляет множество вопросов о природе смерти и загробной жизни, которые медицина и философия пытаются разгадать уже многие столетия.


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