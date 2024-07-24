Мнение: Образчик оскотинивания

Вот, буквально наткнулся на “новость”, которую Рамблер (да и кучи других российских “информационных агентств”) пихают везде где могут в интернете, с целью, надо полагать, поддержания “боевого настроя” у и без того боевитых россиян. Звучит так (заценим сам посыл):

“В США заявили о тотальной катастрофе на Украине”

https://news.rambler.ru/world/53132977

Каков пропагандистский смысл у этого “сообщения”? Какие чувства он призван пробуждать у читателя? Ответ очевиден: РАДОСТЬ. Очевидно, весьма злобную, но радость. Пропагандисты бережно дают слушателям понять – ничего-ничего, не падайте духом, дорогие россияне, вон уже и американцы говорят – всё, скоро всем украинцам кранты. Они уже загибаются! Еще цитата оттуда же: “Украинский экономист и аналитик Алексей Кущ заявил, что внутренний кризис на Украине достиг той отметки, после которой ситуация будет только ухудшаться — как на фронте, так и в тылу”.

Предполагается, что прочитавший это российский труженик расплывется в улыбке облегчения – “только ухудшаться”. И на фронте, и в тылу! Везде будет ухудшаться – счастье-то какое!

“Лицемерие – это дань, которую порок платит добродетели”, – писал пару веков назад француз Ларошфуко. А я как раз подумал, что еще не так давно, когда мы еще были людьми, сообщение, что какой-то стране “угрожает катастрофа”, предполагало бы только одну нормальную реакцию: встревожиться, выразить сочувствие, спросить чем помочь. Даже если бы это увидел прожженный мерзавец, переполненный ненавистью – и то он бы, скрежеща зубами от злобы, также говорил бы, кусая губу до крови – “сочувствую… мои соболезнования… надо чем-то помочь… как можно скорее прекратить…”

А сейчас в РФ порок сам себя полностью эмансипировал от тягостной зависимости, никакой “дани” добродетели он платить больше не будет. Еще чего! Теперь всё МОЖНО – как хочется. Радостно хохотать, шлепать себя по ляжкам, увидев слово “катастрофа”, и вопить что есть мочи, плюясь от злобы – сдохните! Сдохните! Умрите все! Гы-гы-гы! Гы-гы-гы!!

Именно такой реакции от россиян ждут – и россияне не подводят. Порок полностью освободился от добродетели в одной, отдельно взятой стране. НБС!