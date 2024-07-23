 

Врач Марилова: Предметы домашнего интерьера могут быть рассадником клещей

23.07.2024, 19:20, Разное
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Предметы домашнего обихода, такие как ковры, подушки и матрасы, могут стать рассадником различных видов клещей, представляющих угрозу для человеческого здоровья. Аллерголог Мария Марилова выделяет три основных типа клещей, обитающих в жилищах.

Выделяемые пылевыми клещами экскременты и отмершие частицы являются мощными аллергенами, вызывая у многих людей чихание, зуд, слезотечение, заложенность носа и симптомы астмы. Аллергические реакции, спровоцированные пылевыми клещами, часто обостряются ночью или в закрытых помещениях.

Эти клещи паразитируют на коже человека, вызывая заболевание, характеризующееся сильным зудом, особенно в ночное время, и появлением кожной сыпи. Чесотка проявляется красными, зудящими пятнами, локализующимися в складках кожи, между пальцами, на запястьях, локтях, подмышках и животе.

Обитающие на человеке клещи Demodex в норме не представляют опасности. Однако при ослаблении иммунитета они могут вызывать кожное заболевание демодекоз, проявляющееся красными, зудящими высыпаниями на лице, шее, груди и спине.


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