 

Мнение: Собянин пошел на рекорд

23.07.2024, 19:19, Разное
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А вот как раз к вопросу о том, что за деньги полились в РФ широким потоком, как из открытого шлюза. Печально, но в России деньги платят только за кровь – все иные товары здесь не то что не в цене, а просто – никому не нужны. Сегодняшняя новость:

“В Москве до 1,9 млн рублей подняли единовременные выплаты за подписание контракта. Это рекорд по стране. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, устанавливающий единовременную социальную выплату за подписание контракта с Минобороны России на уровне 1,9 млн рублей. Нововведение коснется военнослужащих, которые заключили контракт через городской пункт отбора на службу по контракту с сегодняшнего дня”.

Начинали, помнится, с 200 тыс. рублей. Или даже нет – прежде не было вообще никаких подъемных? Но даже если было 200 – рост, получается, за 2 с лишним года почти в 10 раз. НА ПОРЯДОК. Оттуда же: “На сайте мэра Москвы отмечают, что в общей сложности военнослужащие смогут получить за первый год после заключения контракта больше 5,2 млн рублей”. Если доживут, конечно. Хотя родным однозначно выгоднее, чтобы не дожили – только чтоб по всей форме, погибнув в бою. Тогда можно будет прямо в Москве – не в Центре, но и не в Бутово – хорошую “двушку” купить.

А в пятницу ЦБ собирается поднять ключевую ставку – до 18% годовых. Всё довольно прозрачно взаимосвязано.

Источник: Размышления вольного социолога


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