В Минцифры попросили оградить детей от покупок в мобильных играх

Представитель Ассоциации производителей детских товаров Михаил Ветров обратился к министру цифрового развития с предложением разработать отечественное программное обеспечение для детской защиты. ПО позволит родителям ограничивать доступ к играм и приложениям, которые могут негативно влиять на ребенка.

В своем обращении Ветров выразил обеспокоенность по поводу легкодоступности и провокативности мобильных игр для детей. Он отметил, что эти игры могут внушать нереалистичные представления о легком заработке, как в случае игр типа “поимка покемонов”. Другие, такие как “тапанье хомяков”, Ветров назвал “вирусными эпидемиями”.

Ветров подчеркнул, что такие игры не только поощряют нездоровое обогащение, но и могут быть “ловушками” для детей. Он предложил разработать программное обеспечение, которое позволит родителям блокировать такие игры на детских устройствах.