 

В Минцифры попросили оградить детей от покупок в мобильных играх

23.07.2024, 18:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Представитель Ассоциации производителей детских товаров Михаил Ветров обратился к министру цифрового развития с предложением разработать отечественное программное обеспечение для детской защиты. ПО позволит родителям ограничивать доступ к играм и приложениям, которые могут негативно влиять на ребенка.

В своем обращении Ветров выразил обеспокоенность по поводу легкодоступности и провокативности мобильных игр для детей. Он отметил, что эти игры могут внушать нереалистичные представления о легком заработке, как в случае игр типа “поимка покемонов”. Другие, такие как “тапанье хомяков”, Ветров назвал “вирусными эпидемиями”.

Ветров подчеркнул, что такие игры не только поощряют нездоровое обогащение, но и могут быть “ловушками” для детей. Он предложил разработать программное обеспечение, которое позволит родителям блокировать такие игры на детских устройствах.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.07 / Мнение «аналитика»: О «наших мальчиках»… Почему это так бесит украинцев?

24.07 / Путешествие в загробный мир – рассказ очевидца

24.07 / Мнение: Образчик оскотинивания

24.07 / Утоляем жажду без вреда для организма

24.07 / Мнение: Связь

24.07 / Мнение: Долговая удавка США, инфляция американского барбекю и «мусорный бак на колёсах»

23.07 / Мнение: Съездил в Питер. Обалдел

23.07 / Не выдержала – Анастасия Волочкова публично отчитала Прохора Шаляпина

23.07 / Мнение: Питерское метро

23.07 / “Я звезда, я важна” – Семенович честно призналась в “звездной болезни”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика