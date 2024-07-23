Кишечник точно скажет “спасибо”: 8 веских причин добавить больше петрушки в свой рацион (особенно женщинам)

Петрушка – это не просто полезная зелень. Увы, ее часто недооценивают. Многие воспринимают ее просто как дополнение к еде. Однако нутрициологи видят в ней гораздо больше, чем просто украшение. Эта зелень приносит огромную пользу, особенно женскому организму.

Организм очищается от токсинов и шлаков

Вещества, которые содержатся в ее зелени, оказывают стимулирующее воздействие на работу почек и мочевого пузыря. Это обеспечивает быстрый и качественный вывод токсинов и шлаков.

Токсины поджидают человека везде – как в окружающей среде, так и в продуктах питания. Они накапливаются в организме, оказывают негативное влияние на здоровье. Но регулярное употребление петрушки помогает нейтрализовать и вывести их. За счет этого сильно снижается риск развития самых разных заболеваний.

Петрушка обладает желчегонными свойствами

Застой желчи – явление, с которым сталкиваются и женщины, и мужчины. Он приводит к развитию очень неприятных симптомов – тяжести в правом подреберье, горечи во рту и проблем с пищеварением. Но, если включить петрушку в рацион, можно легко предотвратить застой желчи и все последствия.

А если приплюсовать сюда способность очищать организм от шлаков и токсинов, становится понятно, насколько хорошо эта зелень чистит что организм и снимает нагрузку не только с печени, но и других органов. Стоит ли говорить о том, что от систематического употребления петрушки состояние быстро улучшается, становится более легким?

Зелень обладает противовоспалительными свойствами

Воспаление – сложный биологический ответ на повреждение тканей, инфекцию или иные неблагоприятные факторы. Это естественный защитный механизм. Но когда он приобретает хронический характер, это приводит к массе неприятных симптомов и даже к развитию болезней.

В петрушке есть сильные антиоксиданты, за счет которых зелень оказывает мощное противовоспалительное действие. Активность маркеров быстро снижается, отчего клетки оказываются более защищенными от повреждений.

Ежедневное употребление петрушки сильно снижает риск развития самых неприятных состояний – от хронических болей в суставах до воспаления слизистых оболочек. Это ценно как для женщин, так и для мужчин.

В петрушке много клетчатки

Кишечник точно скажет за нее “спасибо”. Клетчатка – незаменимый компонент для нормального функционирования кишечника, она помогает сделать опорожнение регулярным и комфортным. Кроме того, при ее употреблении поддерживается здоровый микробиом.

Запоры – очень распространенная проблема, о которой не принято говорить вслух. Но систематическое употребление петрушки решает ее молча. Клетчатка, которой предостаточно в этой зелени, мягко стимулирует перистальтику кишечника, улучшая отхождение каловых масс.

Нельзя упускать из виду и то, что петрушка способна оказывать положительное влияние на общую работу пищеварительной системы. Ее употребление сильно снижает риск развития различных желудочно-кишечных расстройств и помогает усвоению питательных веществ.

Петрушка помогает долго не стареть

Свободные радикалы – это нестабильные молекулы, которые возникают в результате естественных процессов в организме, а также под влиянием экологических факторов, стресса и неправильного питания. Оказавшись в организме, они провоцируют окислительный стресс, вызывают повреждение клеток и ускоряют старение.

Если употреблять петрушку регулярно, это помогает противостоять их воздействию. Витамины С, Е, бета-каротин и флавоноиды нейтрализуют активность всего того, что заставляет клетки кожи стареть: они защищаются от окисления. За счет этого удается сохранить молодость надолго. Стоит ли говорить о том, что это свойство петрушки особенно ценно для женщин, которые вечно находятся в поиске источника молодости?

Гормоны приходят в норму

Употребление петрушки помогает женщинам справиться с симптомами гормональных колебаний, особенно с нерегулярностью цикла. Весь секрет – в фитоэстрогенах, которых предостаточно в ее составе. Именно они воздействуют на гормоны.

Особенность фитоэстрогенов в том, что они обладают химической структурой, схожей с эстрогенами человека. Они умеют занимать места связывания этих гормонов в клетках и тем самым оказывают корректирующее воздействие на их уровень в организме женщины.

Когда женщина регулярно ест петрушку, у нее нормализуется цикл и снижаются болезненные ощущения во время менструаций. Однако перед употреблением петрушки с целью такой коррекции лучше проконсультироваться с врачом.

Укрепляется сердечно-сосудистая система

Петрушка – это отличный источник калия, ключевого минерала, за счет которого поддерживается нормальное артериальное давление. Кроме этого данная зелень богата фолиевой кислотой, без которой не происходит образование новых клеток и не регенерируются сосудистые стенки.

Кроме того, антиоксидантные свойства петрушки помогают защитить сердечно-сосудистую систему от разрушительного воздействия свободных радикалов. Это позволяет предотвратить развитие атеросклероза и снизить риск инфарктов и инсультов. Очень ценное свойство, особенно в условиях, когда численность таких проблем растет с каждым годом.

Петрушка – основа здорового рациона!

Благодаря богатому комплексу витаминов, минералов и биологически активных соединений, петрушка – настоящий кладезь ценных питательных веществ, без которых организм просто не будет нормально работать.

В первую очередь, стоит отметить высокое содержание витаминов группы А, С и К. Больше всего в ней именно аскорбиновой кислоты (С), которая обеспечивает стабильность иммунной системы, синтез коллагена и защиту клеток от окислительного стресса. Витамин А, в свою очередь, важен для зрения, роста и развития, а витамин К играет ключевую роль в свертывании крови и поддержании здоровья костной ткани.

Помимо этого в петрушке много железа, кальция, магния и калия. Железо нужно организму для выработки гемоглобина и правильного кроветворения, кальций – для поддержания крепости костей и зубов, магний – для регуляции мышечной и нервной активности, а калий – для укрепления сердечно-сосудистого здоровья.

Нельзя забывать и о фитонутриентах, содержащихся в этой зелени: хлорофилле, каротиноидах и флавоноидах. Эти вещества обладают сильными антиоксидантными свойствами, о которых уже было сказано выше.

Как есть петрушку правильно, чтобы извлечь из нее максимум пользы

Стоит отдавать предпочтение свежей зелени. В ней больше всего витаминов. Старайтесь избегать термической обработки, особенно если хочется сохранить витамин С.

Что касается количества петрушки, лучше есть ее каждый день, но небольшими порциями. Вещества, за которые она ценится, имеют накопительный эффект. Очень полезно есть зелень не в чистом виде, а сочетая ее с жирами, например с оливковым маслом. Это помогает лучше усвоить жирорастворимые витамины (например, А).

Как видите, петрушка – это не просто зелень для украшения еды, а настоящий суперфуд. Ее надо включать в свой рацион, особенно женщинам.

Регулярное употребление петрушки помогает очистить организм, улучшить работу пищеварительной и сердечно-сосудистой систем, снизить риск воспалительных процессов и даже благоприятно влияет на гормональный фон. Просто добавляйте ее в блюда как можно чаще – ваш организм точно скажет “спасибо”!