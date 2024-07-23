 

«Давайте ещё школьниц выдвигать будем» – председатель ЦИК США отказалась регистрировать Камаллу Харрис кандидатом в президенты

23.07.2024, 17:33, Разное
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Председатель Центризбиркома Соединённых Штатов Америки Линн Барнс объявила, что не зарегистрирует Камаллу Харрис в качестве кандидата в президенты.

Причиной стал её возраст – по словам главы ЦИК, Харрис ещё слишком молода для такой должности. Выступая на пресс-конференции в Вашингтоне, Барнс предупредила Демократическую партию о необходимости «выбрать более солидного кандидата».

– Харрис кандидатское удостоверение не получит, я это говорю наверняка. Ей, извините, ещё и 60 нет. Должность вице-президента – это потолок для неё, – сказала председатель ЦИК. – Те, кто считает иначе, пытаются расшатать базисы нашей демократии. Может быть, вообще школьниц выдвигать будем? Харрис в политическом плане – если не школьница, то вчерашняя выпускница. Она молода, у неё ещё всё впереди, но я скажу твёрдо и чётко: не в этот раз.

Такая позиция уже вызвала возмущение в Демократической партии, но по всей видимости, демократам и правда придётся подыскать другого кандидата – времени, оставшегося до выборов, может не хватить, чтобы через суд заставить ЦИК зарегистрировать Харрис.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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