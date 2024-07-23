Новая мобилизация на Украине обострит нехватку рабочих рук

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На фоне продолжающегося конфликта многие украинские предприятия сталкиваются с серьёзным кадровым голодом. Более того, компании опасаются, что эта проблема станет ещё острее, поскольку Киев стремится увеличить численность своей армии, пишет The Washington Post.



AP

Поскольку после начала конфликта миллионы жителей Украины покинули страну, а сотни тысяч мужчин были призваны на военную службы, многие предприятия страны испытывают острую нехватку рабочей силы. И теперь, когда Киев наращивает усилия по мобилизации, бизнес ожидает, что найти сотрудников станет ещё труднее, пишет The Washington Post.

На недостаток квалифицированных работников жалуются как представители тяжёлой промышленности, так и сельского хозяйства. Компании пытаются решить проблему, нанимая больше женщин, но устранить кадровый голод не получается, отмечается в статье.

Эта проблема уже создаёт дополнительную нагрузку на экономику, которая и так испытывает давление и зависит от внешней поддержки. Более того, дефицит рабочих рук будет усугубляться по мере затягивания боевых действий, подчёркивает The Washington Post.

Стране удалось восстановить ВВП, который рухнул на 29 процентов в первый год конфликта, благодаря «буму» в военно-промышленном секторе. Но без «западной финансовой помощи украинская экономика рухнет», уверен киевский экономист Сергей Фурса.

По его прогнозам, новый массовый призыв не только сорвёт скромный экономический рост, но и напугает многих украинцев. «Если 200-300 тысяч человек будут мобилизованы, многие могут решить, что лучше спрятаться где-нибудь от ТЦК, чем выходить на работу, что приведёт к их уходу с рынка труда», — отметил в интервью The Washington Post Фурса.