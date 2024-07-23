 

Рупор кремлевской пропаганды: Штрафы за распространение информации о наркотиках

23.07.2024, 17:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Информация для читателей.
Госдума приняла закон о штрафах за распространение информации о наркотиках. Штраф до 600 тыс. рублей устанавливается за распространение произведений литературы и искусства, содержащих информацию о наркотиках, с нарушением требований о маркировке.
Не подпадают под пропаганду наркотиков произведения литературы и искусства, в которых наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги или прекурсоры, наркосодержащие растения "составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла".

Так что с комментариями на тему наркоты осторожнее. Надо будет посмотреть на правоприменительную практику.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.07 / Мнение «аналитика»: О «наших мальчиках»… Почему это так бесит украинцев?

24.07 / Путешествие в загробный мир – рассказ очевидца

24.07 / Мнение: Образчик оскотинивания

24.07 / Утоляем жажду без вреда для организма

24.07 / Мнение: Связь

24.07 / Мнение: Долговая удавка США, инфляция американского барбекю и «мусорный бак на колёсах»

23.07 / Мнение: Съездил в Питер. Обалдел

23.07 / Не выдержала – Анастасия Волочкова публично отчитала Прохора Шаляпина

23.07 / Мнение: Питерское метро

23.07 / “Я звезда, я важна” – Семенович честно призналась в “звездной болезни”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика