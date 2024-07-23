Рупор кремлевской пропаганды: Штрафы за распространение информации о наркотиках
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Информация для читателей.
Госдума приняла закон о штрафах за распространение информации о наркотиках. Штраф до 600 тыс. рублей устанавливается за распространение произведений литературы и искусства, содержащих информацию о наркотиках, с нарушением требований о маркировке.
Не подпадают под пропаганду наркотиков произведения литературы и искусства, в которых наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги или прекурсоры, наркосодержащие растения "составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла".
Так что с комментариями на тему наркоты осторожнее. Надо будет посмотреть на правоприменительную практику.
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Источник: Colonel Cassad
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