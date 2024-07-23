 

Как будто бухает месяцами: 41-летнюю Алсу без фильтов и ретуши приняли за бабушку

23.07.2024, 17:15, Новости дня
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Алсу появилась на музыкальном фестивале “Белые ночи Санкт-Петербурга”. Правда, узнали ее не сразу…

“Где Алсу? Что она сделала со своим лицом?”, “Без фильтров, конечно, другое лицо”, “Выглядит старо, как будто бухает месяцами”, “Что с лицом? Это так она в 41 год выглядит?”, “Это Алсу или ее бабушка?”, “Я думала, Алсу красивая…”, “Как резко она постарела…”, “К восточным девушкам старость приходит раньше”, – поражены люди видом певицы без привычной ретуши и фильтров. Ведь многим кажется, что это должна быть все та же милая девчонка, которая в 16 лет пела про “Зимний сон”. Хотя время бежит неумолимо…

Кто-то отметил, что у 41-летней звезды появились залысины, которые она скрывает под шиньоном. Правда, цвет у накладки волос сильно отличается от шевелюры самой исполнительницы, что кажется немного странным.

“С ее деньгами и возможностями можно было выглядеть поприличнее”, – поражены пользователи Интернета. Хотя, справделивости ради, надо отметить, что фигура у трижды мамы Алсу остается точеной, формы – сексуальными, голос – звонким, душа – светлой. К тому же сейчас она переживает непростые времена, а любой стресс всегда отражается на внешности не лучшим образом.


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