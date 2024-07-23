 

Певший про “Голубую Луну” Трубач присоединился к слету иноагентов у Вайкуле

23.07.2024, 17:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Второй год подряд на свой авторский фестиваль в Юрмале Вайкуле зазывает тех, кто всеми фибрами души ненавидит Россию или предал ее. Среди них – трансвестит Андрей Данилко, известный как “Верка Сердючка”, признанные в России иностранными агентами Андрей Макаревич*, Егор Бортник*, известный как Лева из “Би-2”, и лидер группы “Ногу свело!” Максим Покровский*. Его, кстати, в афише указывают как Максим Покровскис. А коллектив его зачем-то пишут латиницей – “Nogu Svelo!” Мол, по-русски неприятно именоваться.

К этому шабашу теперь присоединился Николай Трубач, который прежде с Борей Моисеевым пел про “Голубую Луну”, а теперь позиционирует себя как украинский артист. Правда. живущий почему-то в Лондоне.

Свой последний концерт в России Трубач дал 21 февраля 2022 года. Потом заслуженный артист Украины оказался с семьей в Великобритании, оставив на Родине огромные долги. По словам музыканта, каждый год на четыре месяца он с семьей уезжает отдыхать в Испанию. Но непонятно, откуда на это деньги и где теперь певец зарабатывает. Николай не скрывает, что уехал из России по политическим мотивам. Поэтому с удовольствием присоединился к шабашу предателей России и слету иноагентов на Рижском взморье.

Правда, билеты на концерт с его участием по цене от 90 до 375 евро (от 8618 до 35909 рублей) уходят пока очень плохо… Хотя осталось всего 4 дня. Впрочем, предателей нигде не любят…

*Внесены в реестр Минюста как иноагенты.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.07 / Frankfurter Rundschau – российские планирующие бомбы меняют ход конфликта

23.07 / Новая мобилизация на Украине обострит нехватку рабочих рук

23.07 / Как будто бухает месяцами: 41-летнюю Алсу без фильтов и ретуши приняли за бабушку

23.07 / “Самостоятельно мне не справиться” – опозорившаяся на всю страну Глюкоза сделала признание

23.07 / Снятие Байдена вносит неопределённость во внешнюю политику США

23.07 / Союзники обделили Чехию деньгами на снаряды для Украины

23.07 / «Хватают всех подряд» — украинские солдаты пожаловались LCI на насильственную мобилизацию

23.07 / Демократы «держали избирателей за лохов», и теперь должны молить о прощении за ложь о Байдене 

23.07 / Поражение от Трампа пойдёт демократам на пользу

23.07 / Фон дер Ляйен затягивает конфликт на Украине — вопреки воле многих европейцев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика