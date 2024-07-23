 

Новая часть Call of Duty появится в каталоге Game Pass уже 24 июля

23.07.2024, 17:05, Разное
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Инсайдер игровой индустрии extas1s обнародовал информацию о предстоящем появлении последней части Call of Duty в каталоге Game Pass к 24 июля. По его данным, шутер Call of Duty Modern Warfare III, вышедший в 2023 году, пополнит библиотеку сервиса с “крайне высокой вероятностью”.

Это ознаменует дебют серии Call of Duty в Game Pass после слияния Microsoft и Activision Blizzard. У подписчиков уже есть подтвержденная дата появления Call of Duty: Black Ops 6 в день релиза, запланированного на 25 октября 2024 года.

Кроме того, extas1s сообщил, что релиз популярного шутера Valorant на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S состоится 26 июля.

Call of Duty: Modern Warfare III разработана Sledgehammer Games как третье продолжение перезапуска Call of Duty: Modern Warfare 2019 года. Сюжет разворачивается вокруг противостояния ЦРУ и вымышленной российской частной военной компании “Конни”, возглавляемой Владимиром Макаровым.


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