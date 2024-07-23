Мнение: Илон Маск вышел на тропу войны

Как вы знаете, два года назад марксисты обработали одного из сыновей Илона Маска, заставив несчастного порвать с отцом и пойти на самооскопление.

Если коротко: юный Ксавье Маск учился в престижной школе Лос-Анджелеса, руководство которой, как это обычно и бывает, строго придерживалось левых идей. Интеллектуалам в твидовых пиджаках было несложно направить мысли школьника в нужном им направлении, после чего подросток решил, что все богатые — злодеи, стал фанатичным марксистом и, как это называют западные лицемеры, «сменил пол», то есть подверг себя калечащим медицинским процедурам (ссылка).

Сейчас, по прошествии двух лет, Илон Маск созрел на открытое объявление войны. Цитирую из беседы Маска с Джорданом Петерсоном (ссылка 1, ссылка 2):

— Это случилось с одним из моих старших сыновей. Меня фактически обманом заставили подписать бумаги на Ксавье. Тогда я ещё не разбирался в том, что происходит. Был ковид, много противоречивой информации… Мне сказали, что иначе Ксавье может покончить с собой.

— Ложь с самого начала!

— Зло в чистом виде. Я за то, чтобы людей, которые этим занимаются, сажали в тюрьму. Мне никто не объяснил, что блокаторы полового созревания – это просто стерилизация другими словами. Короче, я просто потерял сына. Не зря трансы называют имя, данное при рождении, мертвым. Мертвым, потому что… мой сын Ксавье умер… убит вирусом пробуждения (woke)…

— Печально. В голове не укладывается. Сейчас много людей в такой ситуации, куча искалеченных детей. Для тебя это стало последней каплей…

— После этого я поклялся уничтожить вирус пробуждения. И кое-что получается.

— Добро пожаловать в клуб.

Конечно, Илоном Маском движет в том числе и естественное желание отомстить. Однако в США уже 1,4 млн трансгендеров, при этом значительная их доля уже прошла через скальпели изуверов (ссылка). Несмотря на это, серьёзного сопротивления левой повестке в США до последнего времени не было. Американское общество проявляет глухое недовольство, но пока что терпит: в отличие от «пробуждённых», которые без малейших колебаний выходят на улицы, чтобы размахивать флагами, переворачивать автомобили и грабить магазины. Всё по Высоцкому: «мы не сделали скандала — нам вождя недоставало: настоящих буйных мало, вот и нету вожаков». Возможно, теперь, когда идут самые грязные выборы в истории США и фавориту гонки чуть не отстрелили ухо во время покушения, вожаки появятся.

Сам Дональд Трамп уже совершенно не тот, что в 2020, когда он пытался ещё вести себя по-джентльменски. Трамп, наконец, принял правила игры своих противников из глубинного государства — теперь он готов пожертвовать не только обычными нормами морали, но и интересами Америки, лишь бы уничтожить политических оппонентов. Илон Маск, возможно, получил от Дональда Трампа особое поручение: возглавить борьбу с леваками, сказав народу «пора» и направив давно зреющий гнев электората на срамобесов.

Американцы привыкли покорно целовать ботинки безработным неграм и вставать на колени перед радужными флагами, однако в глубине души они понимают, что всю эту жуткую дичь навязывают им силой. Адекватным американцам, каковых большинство, вполне очевидно, что преподаватели из той школы в Лос-Анджелесе должны отправиться в тюрьму на длительный срок — равно как и помогавшие им мясники в белых халатах, и сценаристы с продюсерами, и, разумеется, политические активисты, сделавшие на срамобесии карьеру.

Дальше возможны три сценария.

Сценарий первый — Трамп, Маск и прочие нормальные американцы проиграют. Тут всё понятно и даже, пожалуй, выгодно для России, так как слабая Америка представляет для нас меньшую опасность, чем сильная.

Сценарий второй — Трамп выиграет, но леваки повторят судьбу нашей КПРФ, то есть станут системной оппозицией, сохранив как часть кресел в американском аналоге Госдумы, так и полное право проповедовать свою богомерзкую идеологию дальше.

Сценарий третий — Трамп выиграет и начнёт мстить. Армия готовых на самые решительные меры помощников у него уже есть — это те самые 1,4 млн трансгендеров и их близкие. Достаточно сказать американским жертвам радуги, что «теперь можно», и они устроят такую охоту на ведьм, что для неё придётся придумывать новый термин типа Варфоломеевской ночи.

Как видите, ставки очень высоки. Если победит Дональд Трамп, глубинарии рискуют потерять не только часть власти, но и вообще всё. Даже если до толп с факелами не дойдёт, стоит ожидать, что часть врагов народа сядет в тюрьму, а часть вынуждена будет бежать из страны, чтобы повторить печальную судьбу российских иноагентов. Отдельный вопрос — куда именно «пробуждённые» побегут: в других странах эту секту терпят только потому, что её позиции сильны в США.

Если же снова победит глубинное государство, на этот раз оно вынуждено будет начать репрессии: во-первых, чтобы подавить недовольство от грубо украденных выборов, а во-вторых, чтобы предотвратить победу трампистов в будущем и обезопасить свою власть.

Этот расклад ставит Соединённые Штаты на грань гражданской войны. Конфликт интересов неразрешим: каждая из сторон должна или победить, или понести неприемлемый для неё ущерб.

Лично я буду болеть за инквизитора Маска — по тем же причинам, по которым в фильме «Хищник» я болел за Арнольда Шварценеггера, а не за инопланетное существо. Но, как сказал Владимир Путин, «Россия будет работать с любым президентом США, которого изберет американский народ». Пожалуй, победа срамобесов будет для нас даже выгоднее: во-первых, Америка ослабнет ещё сильнее, а во-вторых, наблюдая за деградацией последней сверхдержавы, мы сможем вынести из её болезни важный урок.