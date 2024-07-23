 

“Спасите, нас затапливает” – попавший в беду Киркоров кричит о помощи

23.07.2024, 16:10, Разное
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Не так давно в Сочи начались съемки фильма с Филиппом Киркоровым в главном роли. Этого события артист ждал с нетерпением, однако он никак не мог ожидать, что рабочий процесс станет для всех серьезным испытанием. На съемочную группу обрушилась стихия. В считанные минуты вода уничтожила место, где находилась команда.

Во вторник, 23 июля, Киркоров вышел на связь с подписчиками в популярной социальной сети, чтобы сообщить о том, что попал в беду. “Начался проливной дождь, смерч, гроза, селевые потоки. Мы застряли в горах. Мы выбраться от сюда не можем”, – рассказал певец в видео, которое появилось в его аккаунте.

По словам Филиппа, команда была вынуждена послать сигнал SOS. Певец кричит о помощи: “Нас постепенно затапливает. Мы просим о помощи. Спасите наши души”. К счастью, никто из съемочной группы не пострадал.

Ранее Филипп Киркоров сообщал, что премьера фильма с его участием запланирована на предстоящую зиму. Скорее всего, ее покажут зрителям в кинотеатрах в новогодние праздники. Правда, не исключено, что дату премьеры передвинут из-за сложностей, возникших в процессе съемок.


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