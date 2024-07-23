“Это свинство, ее нужно лечить” – Пригожин распек опозорившуюся на сцене Глюкозу

Выступление Глюкозы на Дне металлурга в Красноярске публика запомнила надолго. Поведение Натальи вызвало вопросы у зрителей. Артистка трогала себя за промежность, демонстрировала странную мимику, а также игнорировала фонограмму. Была нарушена и речь певицы. Народ заподозрил знаменитость в употреблении запрещенных веществ. Однако спустя сутки Ионова вышла на связь и объяснила свое состояние антидепрессантами, которые она стала употреблять на фоне проблем в карьере и семье. В частности, артистка сообщила о смерти бабушки, что совсем выбило ее из колеи.

Однако многие так и не простили Глюкозу. Даже музыкальный продюсер Максим Фадеев не отказался от идеи подать иск против Ионовой и добиться запрета на использование псевдонима и песен.

К критике Натальи присоединился продюсер Иосиф Пригожин. Он распек артистку за позорное выступление в Красноярске. Более того, супруг певицы Валерии припомнил Глюкозе раннее поведение, которое тоже нельзя было назвать адекватным. “Я сам видел Глюкозу пару раз на разных мероприятиях, мы знакомы, но она там была невменяемая”, – рассказал продюсер.

Он считает неприемлемым недавнее поведение Чистяковой-Ионовой на сцене. “Это свинство к зрителям и к организаторам”, – заявил Пригожин. По его мнению, артисты должны целиком и полностью нести ответственность за такие выходки. Также продюсер считает, что Глюкозе требуется срочная помощь. “Ее нужно лечить”, – заключил Иосиф.